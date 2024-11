PSG : les médias russes s’insurgent contre le Safonov bashing

Le Paris Saint-Germain s’est-il offert une guerre des goals, en plus d’avoir assombri un peu plus son avenir européen après sa défaite face au Bayern Munich (0-1) ? Les prochaines heures nous le diront, quand Matvey Safonov et Gianluigi Donnarumma reprendront le chemin de l’entraînement. Arrivé au PSG l’été dernier en échange de 20 M€, l’ancien pensionnaire de Krasnodar a été la surprise du chef concoctée par Luis Enrique au coup d’envoi de la rencontre d’hier. Titularisé pour la première fois en Ligue des Champions, le Russe a relégué son coéquipier et concurrent sur le banc. C’est d’ailleurs la première fois depuis 2021 que Donnarumma n’avait pas connu pareil traitement en C1.

Safonov a fait le job

Et malheureusement pour lui, Safonov a pu constater hier que le traitement médiatique réservé aux gardiens est bien différent que celui accordé aux joueurs de champ. Auteur de six arrêts, le portier parisien réalisait un bon match, avant que son unique erreur de la rencontre n’éclipse tout ça. Coupable de s’être fait bouger par Musiala sur le but vainqueur de Kim Min-jae, Safonov n’a pas été épargné par les critiques. Luis Enrique a-t-il fait une erreur en changeant de gardien pour un tel rendez-vous ? Pour beaucoup, l’Espagnol n’aurait jamais dû titulariser un gardien moins expérimenté que le champion d’Europe 2021 italien, même si les prestations de ce dernier en C1 ont souvent laissé à désirer cette saison. À l’heure où les observateurs du PSG se demandent désormais si Luis Enrique a perdu Donnarumma, les médias russes ont volé au secours de Safonov.

« Safonov n’a pas mérité et n’a pas été ridicule lors de son match contre le Bayern. Matvey n’a pas échoué », a titré Sport Express. De son côté, le site RussiaFootball.info s’est montré plus incisif. « Cela faisait longtemps qu’un joueur russe ne s’était pas retrouvé au centre des événements lors d’un des principaux matchs de la journée de la Ligue des Champions. À l’occasion de la 5e journée de la phase générale du tournoi, Matvey Safonov s’est clairement montré. Le match de Matvey pourrait être qualifié d’idéal sans le but encaissé. Sur le but, il faut admettre qu’il manque un peu de présence athlétique. Il aurait été bien plus difficile pour le petit Musiala de déplacer Donnarumma dans une telle situation. Mais Safonov ne devrait clairement pas être tenu pour responsable de la défaite. Au contraire, sans lui, le Bayern aurait décidé de l’issue du match beaucoup plus tôt. Bien sûr, on peut reprocher à Safonov d’avoir fait une boulette, mais les joueurs de champ méritent bien plus de critiques. Les Parisiens n’ont pas pu s’opposer au Bayern et les visiteurs ont perdu leur dernière chance de gagner à la 56e minute, lorsqu’Ousmane Dembélé a provoqué sa stupide expulsion ».

«Dans son jeu, il a l’air plus convaincant que Donnarumma»

SovSport défend lui aussi le nombre d’arrêts réalisé par le portier du PSG et pense même que le style de jeu de Safonov a été plus utile pour son équipe que celui de Donnarumma. « En général, Matvey a répondu aux attentes des fans, même si certains n’étaient pas satisfaits de cette décision. Et si le gardien italien était assis sur le banc avec un visage insatisfait, il y avait ceux qui parlaient négativement dans les médias. Beaucoup pensent que c’est le Russe qui est responsable de la défaite du club parisien, mais personne ne pense au nombre d’autres sauvetages effectués. Quoi qu’il en soit, Matvey a joué un bon match, malgré l’épisode du but encaissé. Dans son jeu, il a l’air plus convaincant que Donnarumma, et même si l’on retient son erreur, personne ne joue jamais sans commettre des erreurs. Malheureusement, c’est la loi du football. Lors du match contre le club allemand, Matvey a sauvé six tirs sur sept, mais beaucoup lui ont imputé la défaite ».

Enfin, l’ancien portier international russe (24 sélections) Ruslan Nigmatullin (50 ans) est également venu porter secours à son compatriote, estimant que l’arbitre de la rencontre aurait dû siffler la faute de Musiala sur Safonov. « Matvey est génial. Le joueur de champ a poussé Safonov au-delà de la ligne de but, et dans la surface de réparation, vous ne pouvez pas du tout toucher le gardien. Par conséquent, je crois que l’arbitre a commis une erreur ici. Et Matvey, je le répète, est génial. Ce n’est pas pour rien s’il a reçu la meilleure note. » Après cette soirée agitée, reste maintenant à savoir si Luis Enrique maintiendra sa confiance au Russe pour le prochain match face à Nantes, et surtout dans deux semaines, pour le choc décisif contre le RB Salzbourg.