Strasbourg tente sa chance dans le dossier Elye Wahi !

«Son agent discute avec 4-5 gros clubs, je les connais mais je ne vous le dirai pas». Voici ce que déclarait récemment Laurent Nicollin, président de Montpellier, au sujet de son attaquant Elye Wahi. Une nouvelle fois interrogé sur l’avenir du natif de Courcouronnes, le dirigeant héraultais a cette fois-ci reconnu, dans une interview accordée à Midi Libre, qu’«un club allemand et un club anglais» suivaient de près la situation du buteur montpelliérain. Et ce lundi, L’Equipe livre de nouvelles informations sur l’intérêt annoncé de l’autre côté de la Manche…

Si nous vous évoquions dernièrement un intérêt de l’AS Monaco, Newcastle ou encore Arsenal - les deux clubs anglais étant toujours sur les rangs de l’international espoir - c’est un autre cador anglais qui semble désormais à l’affût. En effet, le quotidien avance que Chelsea s’est positionné sur le joueur français de 20 ans et devrait dégainer, cette semaine, une première offre auprès du MHSC, qui n’attend pas moins de 30 millions d’euros pour céder son protégé, sous contrat jusqu’en juin 2025.

Oui mais voilà, si les Blues sont à la manœuvre dans ce dossier, nous sommes en mesure de vous informer qu’il s’agit d’une opération destinée à renforcer le Racing Club de Strasbourg, récemment racheté par Todd Boehly, actuellement à la tête de la formation londonienne. Un dossier qui s’annonce malgré tout, pour le moment, complexe. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 33 matches de Ligue 1 la saison dernière, Wahi commencerait, de son côté et toujours selon nos indiscrétions, à s’impatienter. Une chose est sûre, le numéro 21 du MHSC se rapproche, quoi qu’il en soit, d’un départ lors de ce mercato estival.

Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, Francfort est et reste sur le coup en Bundesliga. Mais le club allemand n’avancera ses pions dès lors seulement que le dossier Randal Kolo Muani sera sur le point d’être bouclé, ce qui est encore très loin d’être le cas. Enfin, nous sommes en mesure de vous informer que les Aigles ne sont pas les seuls intéressés non plus outre-Rhin puisqu’une formation d’un meilleure standing est également sur les rangs. Du côté de l’Angleterre, Arsenal (qui doit vendre Folarin Balogun) mais aussi Newcastle (toujours à l’affût d’un bon coup) sont également à l’affût. Formé au club, le septième meilleur buteur de Ligue 1 lors de l’exercice 2022-2023 est, quoi qu’il en soit, en passe de s’offrir un nouveau challenge dans sa jeune carrière. En Alsace ou dans une autre formation ? Réponse dans les prochains jours…