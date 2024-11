Hoffenheim - OL : l’énorme frustration de Maxence Caqueret

Accroché sur le fil par Hoffenheim (2-2) après avoir totalement renversé le cours de la rencontre, l’Olympique Lyonnais s’est contenté d’un match nul lors de la quatrième journée de la Ligue Europa. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Maxence Caqueret a logiquement affiché sa frustration. «Il y a eu une bonne réaction de l’équipe, on est bien revenu, on a su mener après je pense que c’est une grosse erreur d’inattention sur cette fin de match. Quand on arrive à marquer dans les derniers instants, on ne doit pas encaisser un deuxième but, c’est triste parce qu’on tenait cette victoire donc c’est très dommage», a tout d’abord confié le milieu lyonnais.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «malgré une mauvaise première période et une mauvaise entame de deuxième, il y a de la frustration, on a su revenir dans ce match et passer devant donc on est frustré car on aurait dû gagner ce match». Relancé sur le derby à venir contre l’ASSE, Caqueret a finalement conclu ses propos en promettant une réaction dès dimanche. «On connaît ce match super important pour tout le peuple lyonnais, ce sera un match très intéressant à jouer, on va le préparer dès maintenant et on sera prêt car on veut à tout prix gagner ce derby». Les Verts sont prévenus.