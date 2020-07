Monaco : Niko Kovac envoie un message aux jeunes

Après avoir joué la stabilité durant plusieurs saisons avec Leonaro Jardim, l'AS Monaco consomme les entraîneurs depuis l'an dernier. Jardim remercié, Thierry Henry avait pris le relais avant d'être limogé et remplacer par Jardim. Le technicien portugais a été remplacé en cours de saison par Robert Moreno, qui vient tout juste d'être remplacé par Niko Kovac. Présenté ce mardi, le Croate en a dit plus sur ses plans et il a notamment évoqué le cas des jeunes joueurs.

«Je pense qu'il faut trouver un bon mélange, un bon mix. Je n'ai aucun problème, bien au contraire, à travailler avec de jeunes joueurs. J'apprécie beaucoup de le faire. Je l'ai déjà expérimenté durant ma carrière, y compris pendant mon passage au Red Bull Salzbourg. Je travaillais avec les jeunes pendant un an et beaucoup d'entre eux évoluent aujourd'hui en Bundesliga. Je me suis aussi occupé des Espoirs Croates avec notamment Kovacic. J'ai eu le plaisir de les voir s'aguerrir. Je suis sûr qu'à l'AS Monaco nous allons bien travailler et ramener de jeunes talents. Le club est connu pour son centre de formation, c'était déjà le cas par le passé. Ce qui est aussi intéressant avec les jeunes c'est qu'ils boostent les anciens et leur mettent la pression.» Les talents monégasques sont prévenus !