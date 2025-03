Lens - Rennes: les compositions officielles

Le RC Lens reçoit sur sa pelouse le Stade Rennais dans le cadre de la vingt-sixième journée de Ligue 1 à 21h05. Les Lensois s’articulent en 3-5-2 avec Ryan aux cages. En défense, on retrouve Medina, Bah et Gradit. Aguilar, Mendy, Machado, El Aynaoui et Sotoca occupent le milieu de terrain. Saïd et Agbonifo vont animer l’attaque lensoise.

Rennes s’organise aussi en 3-5-2 avec Samba aux cages. Rouault, Jacquet et Faye sont placés en défense. Assignon, James, Cissé, Matusiwa et Truffert sont au milieu de terrain. Meïté et Kalimuendo sont en attaque.

Les compositions:

Lens: Ryan - Medina, Bah, Gradit - Aguilar, Mendy, Machado, El Aynaoui, Sotoca - Saïd, Agbonifo

Rennes: Samba - Rouault, Jacquet, Faye - Assignon, James, Cissé, Matusiwa - Truffert - Meïté, Kalimuendo