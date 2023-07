AS Roma, Algérie : les débuts impressionnants d’Houssem Aouar

La suite après cette publicité

C’est ce que l’on appelle, pour le moment, un choix intéressant. En perte de vitesse totale ces dernières saisons du côté de l’OL, Houssem Aouar, qui arrivait à la fin de son contrat, signait du côté de la Roma. L’objectif ? Se relancer et retrouver des sensations pour enfin confirmer tout son potentiel. Entre temps, le milieu de 25 ans décidait aussi de changer de nationalité sportive pour représenter l’Algérie. Bien dans sa tête, l’ancien Lyonnais a rapidement commencé son adaptation express sous les ordres de José Mourinho, un coach qu’il a toujours apprécié.

« Mourinho a été fondamental pour mon arrivée à la Roma. Je ne pouvais pas perdre l’opportunité d’être coaché par un phénomène. José Mourinho a montré qu’il me voulait vraiment. Mais quand on habite ici, c’est plus facile de convaincre quelqu’un, la vraie attraction c’est la Roma », expliquait le principal intéressé au moment de sa signature. Et pour le moment, le technicien portugais mise bien sur Aouar. Le néo-international algérien a été titulaire dans toutes les rencontres disputées par le club de la Louve. Buteur pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, il s’est montré une nouvelle fois décisif ce samedi face à Estrela en offrant un but à Paulo Dybala.

À lire

PSG : l’AS Roma insiste pour Renato Sanches

José Mourinho est déjà fan

Des prestations remarquées qui font déjà parler la presse italienne et les sites spécialisés sur la Roma. La légende Giuseppe Giannini s’est d’ailleurs exprimé sur le joueur dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport. «Je pense que la Roma est en train de construire un milieu de terrain qui est bon à la fois en termes de quantité et de qualité. Et Aouar, je pense qu’il a montré de grandes compétences et une grande aisance technique. J’ai l’impression qu’il y apporte beaucoup de diversité dans l’équipe». Un sentiment partagé par de nombreux observateurs italiens qui ne cessent d’évoquer la très bonne adaptation technique et tactique du joueur.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, le quotidien italien Il Messaggero dévoilait quelques détails croustillants sur la préparation estivale d’Houssem Aouar. Initialement recruté pour être la doublure de Pellegrini, Aouar a rapidement bluffé José Mourinho à l’entraînement qui le considère désormais comme un joueur capable d’être titulaire directement. En plus d’avoir une culture tactique développée, Houssem Aouar maîtrise déjà l’Italien, ce qui facilite énormément les choses dans son intégration avec ses partenaires. «J’ai déjà commencé à l’étudier (l’Italien) par respect pour le club qui m’a acheté, moi et ses fans», expliquait le joueur à son arrivée. Avec l’absence de certains internationaux en début de préparation, Houssem Aouar a saisi sa chance au milieu de terrain et pourrait bien être l’une des sensations du côté de la Roma. Mais il faudra confirmer sur la durée dans un club où la pression médiatique est intense. Un défi à relever…