Clasico : comment Eduardo Camavinga a bluffé tout le monde en latéral gauche !

La nouvelle star. Cette saison, Eduardo Camavinga (20 ans) est en train de prendre le pouvoir au Real Madrid. Pourtant, ce n’était pas forcément lui qui était attendu dans ce rôle-là. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu imaginaient plutôt Aurélien Tchouameni, recruté pour 100 millions d’euros (bonus compris) durant l’été, être la nouvelle tête d’affiche du club dans l’entrejeu. Le Français a bluffé à son arrivée, faisant même oublier Casemiro. Mais la donne a changé depuis le Mondial. L’ancien joueur de Monaco, qui a notamment été blessé, est moins performant et surtout moins indispensable.

Un Camavinga bluffant

Il faut dire qu’il avance désormais dans l’ombre de Camavinga. Irrégulier depuis son arrivée, le talentueux milieu tricolore réalise une meilleure année. Aussi à l’aise pour évoluer dans l’entrejeu aux côtés des patrons Luka Modric et Toni Kroos que pour dépanner au poste de latéral gauche, l’ancien joueur du Stade Rennais a gagné la confiance de Carlo Ancelotti. Le Mister l’a d’ailleurs choisi hier pour débuter à gauche face au FC Barcelone en Coupe du Roi. Et le Français a été tout simplement monstrueux. Il a écoeuré les Culés avec 100% de passes (33 en tout) et de tacles (8) réussis. Il a aussi gagné 10 duels sur 14 et 9 ballons récupérés.

À lire

Clasico : Carlo Ancelotti dithyrambique avec Eduardo Camavinga

Précieux défensivement comme offensivement, Camavinga, qui a su museler ses adversaires à l’image de Raphinha, a donc réalisé une partie grandiose. La Rédaction FM lui a d’ailleurs donné la note de 8. Idem pour le site espagnol Defensa Central, qui a ajouté le commentaire suivant : «il a reçu un coup à la hanche reçu en début de match, lui qui a été l’une des principales surprises du onze. Le Français a bien contenu les attaques de Raphinha en début de match et cherchait des ballons longs à donner à Vinicius. Il y a eu des moments de souffrance, oui, mais aussi de pure maîtrise dans une position qui n’est pas la sienne.»

Ancelotti est charmé

Marca a été encore plus impressionné et lui a donné un 9. La publication ibérique a ajouté : «il a été de nouveau aligné en tant qu’arrière-gauche, au détriment de Nacho. Des problèmes physiques dès ses débuts, dont il s’est remis jusqu’à signer une nouvelle prestation remarquée en tant que latéral gauche. À ce stade, on ne sait pas s’il est meilleur comme milieu ou latéral. Énorme match pour le Français, qui continue de croître de façon exponentielle à Madrid.» Un club où on compte plus que jamais sur lui. En conférence de presse, Carlo Ancelotti l’a félicité.

«Il est très jeune, il est dans une très bonne période, à la fois comme pivot et comme latéral, a souligné le technicien italien. Il s’habitue, il a très bien négocié son duel contre Raphinha. Comme les autres joueurs de l’équipe, il a réalisé un match de très haut niveau. Il est latéral dans les situations d’urgence où il faut dépanner, oui. Mais il le fait quand même très bien.» Difficile de dire le contraire. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui doit faire sans Ferland Mendy, mais aussi pour Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à l’utiliser à ce poste. Un vrai couteau suisse qui met tout le monde d’accord.