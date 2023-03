Le Real Madrid a fait son choix entre Haaland et Mbappé, Nagelsmann va toucher le jackpot

Madrid a sa préférence

Le journal AS a demandé à ses internautes qui, entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, les supporters préféreraient voir. Eh bien la réponse est unanime, le cyborg norvégien bat la superstar française, et de loin. Ce sondage, qui a reçu près de 40.000 votes en moins de vingt-quatre heures, a donné Erling Haaland grand favori à 82% contre seulement 18% pour le Français. Cela peut s’expliquer par le fait qu’à Madrid, on n’a toujours pas digéré l’épisode de sa prolongation au PSG l’été dernier. Mais le Real Madrid va devoir sortir l’artillerie lourde pour convaincre Haaland de signer. D’autant que The Sun révèle une bombe ce matin. Pour empêcher le cyborg de partir, Manchester City a un plan de bataille. Faire du joueur de 22 ans le joueur le mieux payé de Premier League ! Manchester City prévoit de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, en ajoutant une belle compensation financière. Sous contrat jusqu’en 2027, ce dernier touche actuellement 375 000 euros par semaine. Son salaire pourrait être réévalué à 500 000 euros par semaine, soit plus que son coéquipier Kevin de Bruyne.

Nagelsmann va toucher un gros pactole

Le quotidien Bild révèle ce dimanche matin les émoluments que percevra le tacticien allemand en Bavière. Et ce sera plus que son prédécesseur. Le canard allemand explique qu’il touchera entre dix à douze millions d’euros annuels, soit un salaire similaire à ce qu’il percevait à Chelsea ou encore au PSG. Pour rappel, le coach de 49 ans a signé un bail jusqu’en 2025. En parlant de son prédécesseur Julian Nagelsmann, on connaît aussi le coût de son licenciement. Et ce dernier va toucher un sacré jackpot. Le journal Bild, qui a fait les calculs, estime que le limogeage de ce dernier pourrait coûter jusqu’à 30 millions d’euros au Bayern. Pour rappel, le club bavarois avait déjà déboursé 25M d’euros pour le débaucher du RB Leipzig.

Kane veut atteindre les sommets

Harry Kane fait beaucoup parler, notamment au sujet de son avenir. Et pour cause, ce dernier sera en fin de contrat en 2024. Pour le moment, les négociations concernant une prolongation patinent. Mais ce dernier a lâché un indice sur son avenir à l’occasion d’un appel avec le premier ministre anglais Rishi Sunak qui a tenu à le féliciter pour son record. Ce dernier lui a demandé à Kane s’il souhaitait dépasser le total de 260 buts d’Alan Shearer pour devenir également le meilleur buteur de la Premier League. Ce à quoi ce dernier a répondu : «Oui, c’est définitivement là. Je me rapproche, donc c’est certainement quelque chose que je veux réaliser. Mais j’essaie de ne pas regarder trop loin dans le football. Beaucoup peut changer en peu de temps, mais je me sens en forme alors j’espère qu’il me reste encore beaucoup d’années. Bien sûr, ce serait quelque chose que j’aimerais faire». Harry Kane est actuellement le 3ème meilleur buteur de l’histoire avec 204 buts, à quelques unités de Wayne Rooney, 2ème. Un record qu’il tentera de battre en restant donc en Premier League. À Tottenham, ou non.