Almeria : l’arrivée de Cristiano Ronaldo enflamme l’Espagne

Cristiano Ronaldo fait son grand retour en Espagne. Mais que tout le monde se calme, ce n’est pas en tant que footballeur. Si vous avez raté l’information hier, l’UD Almeria a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid en tant qu’actionnaire. «Cristiano Ronaldo a acquis 25 % des parts de l’UD Almería par le biais de CR7 Sports Investments, une filiale de CR7 SA, ce qui constitue une étape importante dans la poursuite de l’expansion du club et du portefeuille d’investissements de l’homme d’affaires portugais. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’expansion internationale de l’entité menée par le président Mohamed Al Khereiji à travers son conglomérat SMC Group», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Dans la foulée, le Portugais s’est exprimé sur ce nouveau projet.

Une arrivée très remarquée

« Depuis longtemps, mon ambition est de contribuer au football en dehors des terrains. L’UD Almería est un club aux bases solides et au potentiel de croissance évident. Je me réjouis de travailler aux côtés de l’équipe dirigeante pour accompagner le club dans sa prochaine phase de développement.» Près de huit ans après son départ de la Casa Blanca et de l’Espagne, le natif de Funchal fait donc son grand retour dans un nouveau rôle. Ce qui a fait réagir de l’autre côté des Pyrénées. «La star portugaise Cristiano Ronaldo franchit une nouvelle étape dans sa carrière en acquérant 25 % des parts de l’UD Almería», a écrit Marca. De son côté, AS a évoqué un investissement important pour la légende lusitanienne.

«Ces derniers jours, des rumeurs circulaient à Almería selon lesquelles la star portugaise pourrait terminer sa carrière, après 40 ans, au sein du club d’Almería. En réalité, il s’agissait de finaliser ce rachat, le premier investissement majeur de Cristiano Ronaldo dans un club espagnol. Cet investissement, dont les détails financiers n’ont pas été divulgués, s’inscrit dans le cadre de CR7 SA, la société mère à partir de laquelle l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United consolide sa présence croissante dans le secteur du sport.» Mais il n’y a pas qu’en Espagne que cette annonce a fait parler. Un peu partout dans le monde, des médias ont partagé cette information. Le premier effet CR7. On a pu aussi le constater sur les réseaux sociaux.

Un premier effet CR7

Le communiqué publié sur le compte Instagram d’Almeria a été liké 428 000 fois. C’est bien plus que les posts habituels. Cristiano Ronaldo a d’ailleurs partagé ce communiqué en story avec le message « Allez l’UD Almería ! ». «Un message devenu viral en quelques secondes, générant des milliers de réactions et de commentaires» selon La Voz de Almeria. Un média qui a aussi recueilli la réaction de Guillermo Blanes, le fondateur du club. «La montée est assurée. C’est parfait pour Almería, en tant que club, et pour la province. C’est un grand footballeur, et en tant qu’investisseur, il sait ce qu’il fait. Tout est bon pour Almería. C’est une nouvelle de renommée mondiale qui profite au club et à la province à tous les niveaux. Nous ne réalisons pas l’ampleur de notre succès grâce à Cristiano.»

Il a ajouté : «pour moi, c’est un formidable coup de pouce, et j’espère qu’il en est de même pour les joueurs, et qu’ils ne nous décevront pas. On parle d’une star mondiale qui a investi à Almería. C’est un atout indéniable. Sur le plan social et institutionnel, l’arrivée de Cristiano est la garantie que nous sommes sur la bonne voie. Cristiano n’investit pas dans n’importe quel club. Il sait dans quoi il s’engage, et nous tous à Almería pouvons nous en réjouir. Ce n’est que le début d’une aventure extraordinaire. Nous vivons un moment décisif pour le club et il est temps d’en profiter. Plus rien ne peut les arrêter maintenant.» Troisième en deuxième division, Almeria vise une montée dans l’élite sous les ordres de Rubi. Un coach qui a évoqué l’arrivée de la star portugaise.

Il a investi une "somme importante"

« Nous sommes évidemment ravis. Nous lui souhaitons la bienvenue. C’est une excellente nouvelle car des personnes comme lui, avec sa connaissance du football et du sport, peuvent nous être d’une grande aide. C’est enthousiasmant pour le club et la province.» Il est aussi conscient que cela peut susciter plus d’attente et de jalousie. «Cela ne m’inquiète pas, car on nous catalogue souvent comme une équipe qui n’a que de l’argent. La réalité, c’est que nous avons la chance d’avoir de bons investisseurs qui nous soutiennent, mais le football, c’est bien plus qu’un grand stade ou une histoire à écrire. Au final, ce sont la province et le club qui en profitent. Je vois d’un bon œil le fait que des gens veuillent investir pour que le football espagnol puisse compter sur les meilleurs joueurs possibles. Si la situation de Cristiano suscite de l’envie, cela ne nous concerne pas. Nous sommes satisfaits de notre situation et nous respectons tout le monde.»

Almeria va pouvoir rêver un peu plus grand avec un investisseur d’une telle renommée. Les dirigeants se frottent déjà les mains, d’autant que CR7 a acquis 25% des parts du club. Mais à quoi cela correspond ? Interrogé par La Voz d’Almeria, la direction a préféré garder le silence. Mais une personne proche du dossier a confié au média ibérique ainsi qu’à la Cadena SER qu’« il s’agit d’une somme importante ». Nous n’en saurons pas plus pour le moment. Une autre question brûle aussi toutes les lèvres depuis hier. Cristiano Ronaldo jouera-t-il pour Almeria ? Rubi n’est pas contre. « Vous connaissez ses bonnes relations avec les propriétaires. L’important, c’est qu’il vienne nous rejoindre. Jouera-t-il pour nous ? C’est à lui de décider. Ce serait extraordinaire et merveilleux. C’est son club, et s’il souhaite continuer à jouer, l’entraîneur de l’époque l’accueillera à bras ouverts. Je n’en ai aucun doute.»

Cristiano Ronaldo ne peut pas jouer pour Almeria

D’ici là, il faudrait que le règlement évolue, car il n’est pas possible aujourd’hui pour le Portugais de jouer pour un club qu’il possède. C’est ce que rappelle AS ce vendredi. «Cristiano Ronaldo pourrait-il signer à Almería ? La question est pertinente, même si la réglementation espagnole est claire. La loi sur le sport du CSD et le règlement de la RFEF (dans ses statuts depuis février 2025) interdisent à un footballeur en activité d’entretenir des relations commerciales avec LaLiga et de jouer en Espagne. Cristiano Ronaldo serait donc interdit de jouer pour Almería et pour tout autre club espagnol, car cela créerait un conflit d’intérêt évident. C’est ce qu’on appelait autrefois la "loi anti-Piqué".»

AS poursuit : «non pas en raison de ses propriétés en Andorre, mais parce que Piqué était joueur du FC Barcelone et que l’une de ses sociétés avait conclu un accord avec la RFEF (Fédération royale espagnole de football) pour gérer les contrats de la Supercoupe d’Espagne. Une règle garantissant l’impartialité des compétitions interdit donc à Cristiano Ronaldo, ou à tout autre footballeur en activité, de jouer en Liga jusqu’à la fin de sa carrière s’il possède des intérêts commerciaux. La même situation pourrait se reproduire si Sergio Ramos finalise son acquisition d’une participation dans le FC Séville.» Les amoureux d’Almeria ne verront pas, a priori, Cristiano Ronaldo sous leurs couleurs. Mais ils peuvent se dire que si le Portugais est aussi investi pour leur club qu’il l’est sur un terrain de football, l’avenir sera radieux.