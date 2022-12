Coupe du Monde 2022 : les réponses amères de Luis Enrique et ses joueurs après l'élimination de l'Espagne

La suite après cette publicité

Coup de théâtre cet après-midi. Le Maroc a éliminé l'Espagne et a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la compétition, allant jusqu'aux tirs au but pour décrocher ce précieux billet. Du côté espagnol, forcément, les réactions des acteurs de la rencontre étaient attendues. Celle de Luis Enrique était logiquement la plus attendue.

« Nous représentons un pays comme l'Espagne, donc tout d'abord il faut savoir féliciter le Maroc. Ils ont été meilleurs que nous sur cette séance de tirs au but. Si c'est cruel ? Le foot est un sport merveilleux, mais oui il y a des possibilités pour une équipe qui n'attaque pas de gagner. On a dominé et on a essayé de créer des occasions, on a eu du mal, mais on a tiré onze fois, dont seulement trois tirs cadrés. Je suis fier de mes joueurs, je les félicite. J'ai choisi les trois premiers tireurs. Bounou est un gardien spectaculaire et il a été énorme aujourd'hui. On s'est donné à 100%, je suis désolé pour les supporters », a lancé Luis Enrique, sans vouloir répondre aux questions sur son avenir.

Des réactions bien différentes

« Nous n'avons pas été bons sur les pénaltys et on rentre à la maison. On s'attendait à ce qu'ils jouent derrière, comme dans la plupart des matchs, mais je ne sais pas quoi dire de plus, si seulement quelqu'un là en-haut avait pu nous aider avec les pénaltys. Quand tu donnes tout... L'équipe a tout donné, on aurait mérité de passer », a ainsi lancé Rodri, qui a peut-être été le meilleur espagnol sur ce Mondial, repositionné en défense. « On a mal, je pense qu'on ne le méritait pas. Nous n'avons pas réussi à concrétiser nos occasions, mais je suis fier de l'équipe. Il y a des fois où on a joué contre 12. Les pénaltys, c'est la loterie, on avait travaillé ça mais ça ne nous a pas réussi aujourd'hui », a répondu un Ferran Torres énervé par l'arbitrage. Unai Simon lui n'a pas voulu cherché d'excuse : « il y a beaucoup de surprises, les matchs sont assez équilibrés dans ce Mondial, il y a un gros niveau défensif. Oui, ça nous fait chier, mais c'est comme ça ».

« Ce fut un match très physique, avec des Marocains qui défendaient derrière. Ce fut difficile. On a eu une occasion à la dernière seconde et on prend la porte de la façon la plus cruelle », a pour sa part affirmé Sergio Busquets, qui a manqué sa tentative pendant la séance des tirs au but. « C'est ce qui arrive parfois aux penaltys. Tu fais un grand match et tu ne parviens pas à marquer, tout peut arriver aux pénaltys. C'était difficile, ils étaient repliés derrière, la pelouse n'aidait pas. Ils ont été très bons en défense, très travailleurs », a expliqué Marcos Llorente, qui disputait son premier match aujourd'hui. Les prochaines heures vont être très dures de l'autre côté des Pyrénées.