CAN 2023 : les excuses poignantes d’Houssem Aouar après la désillusion de l’Algérie

C’est une véritable désillusion qu’a connue le peuple algérien le 23 janvier dernier. Battus sur le fil par la Mauritanie à Bouaké (1-0), les Fennecs ont été éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire dès la phase de poules, la deuxième élimination de rang à ce stade de la compétition après 2021. Une sortie prématurée qui a notamment coûté la placé au sélectionneur Djamel Belmadi, qui en arriverait même à déclarer la guerre à la FAF. De quoi obliger cette dernière à travailler les différentes pistes pour succéder à celui qui dirigeait les Verts lors de leur deuxième sacre continental en 2019.

La suite après cette publicité

Entré en jeu face à l’Angola (1-1) puis entré en jeu face aux Mourabitoune, le milieu de terrain de l’AS Roma Houssem Aouar (25 ans) a tenu à adresser des excuses à ses supporters via un post Instagram : «porter le maillot algérien est une grande responsabilité et un honneur. Sortir par la petite porte en défendant ces couleurs est une anomalie et une énorme déception. Nous nous excusons au près des millions d’Algériens pour cette désillusion. Vous méritez tellement mieux. Il m’est difficile encore aujourd’hui d’accepter mais nous vous devons de remettre ces couleurs sacrées en haut. Merci pour votre soutien infaillible. Merci pour tout vos messages. Merci à notre peuple de s’être déplacé nombreux encore une fois.»