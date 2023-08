Manchester United : visite médicale pour Altay Bayindir

Décidément, le départ de David de Gea a contraint Manchester United de tout changer au poste de gardien de but. En effet, alors qu’André Onana a été recruté pour remplacer le taulier espagnol, les dirigeants des Red Devils souhaiteraient également changer de doublure. Alors que Dean Henderson est considéré comme le numéro 2 dans la hiérarchie, le portier anglais pourrait également plier bagage dans les prochains jours et les pensionnaires d’Old Trafford ne le retiendrait pas. Pour l’heure, Crystal Palace serait sur ses traces d’après The Athletic.

Ces derniers auraient d’ailleurs déjà ciblé et assuré l’arrivée du remplaçant de Dean Henderson. Il s’agirait d’Altay Bayindir, le gardien de Fenerbahce, comme le confirme ce mardi The Athletic. Alors que le club stambouliote serait tout près de mettre la main sur Dominik Livakovic selon plusieurs sources, le joueur de 25 ans est l’option privilégiée par Manchester United. Néanmoins, alors qu’ils sont inquiets au sujet d’un problème de dos de Bayindir, les dirigeants du club mancunien vont d’abord faire passer une visite médicale à ce dernier en Grèce dans les prochaines heures selon le média anglais. Si les tests médicaux s’avèrent concluants, ils le recruteront pour seulement cinq millions d’euros. Sinon, ils se tourneront vers d’autres options.