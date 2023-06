West Ham remporte la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina dans le money-time !

Près de 60 ans que la Fiorentina et West Ham n’ont pas remporté de trophées sur la scène européenne. Autant dire que ce mercredi à la Fortuna Arena, l’équipe qui triompherait dans cette deuxième édition de la Ligue Europa Conférence allait marquer à jamais l’histoire de son club. Un titre d’autant plus important qu’il permettait également, à l’une des deux écuries, de se qualifier directement pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Lors de l’entame de cette finale, la Viola prenait le jeu à son compte en monopolisant le ballon. Mais c’étaient finalement les Hammers qui se procuraient une première occasion de but. Declan Rice, aux abords de la surface, tentait sa chance mais sa frappe passait juste à côté du poteau gauche. (13e) Une frayeur qui n’allait pas remettre en cause la philosophie des Gigliati, qui continuaient à conserver le cuir face à une équipe londonienne qui évoluait en contre. Les Italiens obtenaient une première opportunité de faire trembler les filets sur corner après une tête non cadrée de Nikola Milenkovic (26e). Dans la première demi-heure de jeu, les défenses prenaient largement le pas sur les attaques, avec très peu de situations de but. Le match était interrompu pendant quelques minutes lorsque Cristiano Biraghi saignait de la tête après avoir reçu un projectile (35e). Une première mi-temps qui était globalement gâchée par un nombre trop important de fautes entre les deux onzes. Juste avant la pause, Luka Jovic pensait avoir ouvert le score après avoir repris une tête de Christian Kouamé sur le poteau, mais le Serbe était signalé hors-jeu (45e+5).

Jarrod Bowen, le héros des Hammers

La seconde période redémarrait sur les mêmes bases avec énormément d’arrêts de jeu dû à des obstructions. À l’heure de jeu, les Irons obtenaient un pénalty après une main de Cristiano Biraghi dans un duel avec Jarrod Bowen (61e). Mohamed Said Benrahma ne tremblait pas face à Pietro Terracciano et permettait aux siens de mener au score (1-0, 62e). Mais quelques minutes après l’ouverture du score, les hommes de Vincenzo Italiano réagissaient rapidement en égalisant. Après une très belle remise de la tête de Nicolas Gonzalez, Giacomo Bonaventura envoyait une reprise de volée dans le petit filet d’Alphonse Areola (1-1, 67e). Dans une finale qui commençait (enfin) à s’emballer, Rolando Mandragora était tout proche de doubler la mise pour les Florentins (72e).

La fin de rencontre entre les deux équipes était débridée, les joueurs des deux camps commençant peu à peu à flancher physiquement. Areola captait parfaitement une frappe lointaine de Sofyan Amrabat dans le money-time (89e). Mais au bout du temps réglementaire, Jarrod Bowen délivrait tout un peuple en convertissant son face à face contre Terracciano, après une passe exceptionnelle de Lucas Paqueta en profondeur (1-2, 90e). Un succès sur le fil pour West Ham, qui remporte la deuxième édition de la Ligue Europa Conférence. Après une saison médiocre en Premier League (14e), les Anglais succèdent donc à l’AS Roma premier vainqueur de la compétition l’an dernier.