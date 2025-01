Viktor Gyökeres fait aussi bien que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Viktor Gyökeres est décidément l’un des noms à retenir de l’année 2024. Un an et demi après son arrivée au Sporting Portugal, l’attaquant suédois écrase tout sur son passage. Auteur de 27 buts en autant de matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, le joueur de 26 ans affiche des statistiques absolument sidérantes, qui lui valent des comparaisons plus que flatteuses.

Dans un entretien accordé à O Jogo, l’attaquant a été interrogé sur ses 62 buts marqués en 2024. Un nombre qui le place au niveau de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Et clairement l’international suédois semble flatté d’être comparé à ces noms : «Oui, j’avoue que c’est un peu surréaliste d’y penser. Être comparé à ces joueurs qui, au cours des 15 à 20 dernières années, ont fait des choses incroyables dans le football. Peu de joueurs dans l’histoire ont atteint de tels chiffres, donc c’est une sensation fantastique. Cela me rend très fier sur le plan personnel.»