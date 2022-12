West Ham tient à Declan Rice

La suite après cette publicité

Il falloir mettre le prix pour s’attacher les services de la tour de contrôle des Hammers. Les dirigeants de West Ham sont bien conscients qu’il sera compliqué de garder Declan Rice (23 ans) très longtemps vu ses performances, mais ne vont pas se laisser faire pour autant. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une option d’un an, le milieu de terrain des Three Lions (39 sélections) attire de gros clubs comme Chelsea et les deux clubs de Manchester. West Ham l’évalue à 170 millions d’euros.

« Il veut gagner et il veut jouer pour une très bonne équipe qui va lui donner cette opportunité de le faire. Nous espérons que nous pourrons atteindre la Ligue des champions - cela s’annonce difficile, mais nous n’allons pas nous laisser faire et laisser Dec’ quitter le clubt. Ce sera un grand combat », a déclaré l’entraîneur David Moyes, rapporte le Daily Express. La Ligue des champions donne très envie à Rice… À voir ce qu’il en sera dans quelques mois.

