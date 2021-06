Tout est bouclé entre l'Inter et Hakan Çalhanoglu

À 27 ans, Hakan Çalhanoglu va changer de club, mais il va rester à Milan. Libre de tout contrat avec la formation rossonera, le milieu de terrain international turc (59 sélections, 13 buts) va s’engager en faveur de l’Inter Milan. Sky Italia révélait l’information ce matin et cet après-midi, tout s’est accéléré.

Le média transalpin annonce que le joueur passera sa visite médicale demain avant de signer son contrat. Avec l’Inter, Çalhanoglu s’engagera pour trois saisons et touchera 5 M€ nets par an (plus 1 M€ de bonus).