Finances : le PSG cartonne devant le Bayern Munich, le FC Barcelone et même Chelsea

L’objectif principal des grands clubs de football et des instances dirigeantes est aujourd’hui de maximiser les sources de revenus. Une course aux billets qui explique les tournées estivales aux quatre coins du monde, les stages en hiver ou les matches de coupes nationales délocalisés au Moyen-Orient. Tout ça sans oublier, pour les clubs qui le peuvent, la rénovation (Real Madrid, FC Barcelone) ou la création d’un stade (PSG ?).

Les Anglais dominateurs

Le cabinet Deloitte s’est penché, comme chaque année, sur les principales écuries générant le plus de revenus. Et pour la saison 2021/2022, les 20 clubs les plus gâtés ont généré 9,2 milliards d’euros de recettes, soit 13% de plus par rapport à l’exercice 2020/2021. Une augmentation principalement liée au retour du public dans les stades après les années COVID. Deloitte indique en ce sens que les recettes des matches sont passées de 111 M€ en 20/21 à 1,4 milliard d’euros en 21/22.

La pandémie continue toutefois de laisser des traces chez certains comme le Real Madrid et le FC Barcelone qui n’ont toujours pas égalé ou dépassé les revenus générés avant la pandémie (saison 2018/2019, ndlr), contrairement à Liverpool, Chelsea et le PSG. Le club français a même dépassé de 18 M€ ses revenus de 18/19. Ce classement est dominé pour la deuxième année consécutive par Manchester City. Avec 731 M€ de revenus, les champions d’Europe en titre ont signé une augmentation de 13% par rapport à l’exercice 20/21 (644,9 M€). Sur ces 731 M€, 373 M€ concernent la partie commerciale, 294 M€ les droits TV et 64 M€ pour la billetterie.

Le PSG star de la billetterie

Deuxième du classement avec 713,8 M€ de revenus, le Real Madrid n’a donc pas encore retrouvé ses records d’avant COVID (751 M€ en 17/18, 757 M€ en 18/19), mais son résultat est meilleur que le précédent (+11%, 640,7 M€). Et ce montant risque de grimper en flèche une fois que le nouveau Bernabéu sera entièrement opérationnel. Programmé pour accueillir des événements 365 jours par an, le nouvel écrin pèsera lourd dans la balance. Liverpool complète le poids avec 701,7 M€ de revenus. Les Reds ont d’ailleurs fait un sacré bond par rapport aux derniers exercices (559 M€ en 19/20, 550 en 20/21), notamment grâce à une grosse part liée aux droits TV (314 M€, soit 20 M€ de plus que Manchester City) et leur billetterie (112 M€, soit 48 M€ de plus que les Cityzens).

Dans ce top 20 outrageusement dominé par les Anglais (11 clubs présents), une écurie française fait de la résistance. Et mieux que ça même. Cinquième du classement avec 654,2 M€ de revenus, le Paris Saint-Germain pointe derrière Manchester United (688,6 M€), mais devance de prestigieux concurrents tels que le Bayern Munich (653,6 M€), le FC Barcelone (638,2 M€) ou encore Chelsea (568,3 M€). Les Rouge et Bleu réalisent leur meilleure performance (+18%) depuis la saison 2018/2019 (636 M€). Le succès parisien s’explique par une énorme activité commerciale (383 M€) et une billetterie (132 M€) exceptionnelle. Le PSG est d’ailleurs le club de ce top 20 qui génère le plus de revenus les jours de match. Attention tout de même, car il faudra surveiller la publication en 2024 des résultats enregistrés cette saison. Car une saison sans Lionel Messi ni Neymar n’est pas sans conséquence en termes de revenus…