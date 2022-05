JT Foot Mercato : Manchester United veut offrir un mercato XXL à Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Les Red Devils comptent reconstruire leur milieu de terrain

Erik ten Hag devrait bénéficier d'un joli coup de boost de la part des dirigeants de Manchester United, qui sont prêts à investir massivement cet été. La priorité sera donnée à l'entrejeu. Pour remplacer un Paul Pogba qui se rapproche de la Juventus ces derniers jours, Ten Hag rêve d'un autre Français, un certain N'Golo Kanté. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Chelsea et le club londonien est actuellement dans le flou avec un projet de vente en suspens. Pour l'accompagner, Manchester United veut offrir à Ten Hag l'un de ses anciens protégés, Frenkie de Jong. Selon le Manchester Evening News, Erik ten Hag a lui-même décidé de prendre les choses en main dans ce dossier en contactant le Néerlandais pour le convaincre de le rejoindre. Il faudra tout de même se mettre d'accord avec le Barça, qui réclame 80 millions d'euros, et doubler une forte concurrence.

Les exigences de Kylian Mbappé balancées par le président du Barça

Kylian Mbappé va bientôt communiquer sa décision. Ce sera soit le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. Certains, à l'instar de Liverpool ou du FC Barcelone, ont tenté le coup, mais n'ont pas su rivaliser. C'est le cas notamment du club catalan, qui a été refroidi par les exigences financières du Français, comme l'a confié Joan Laporta à Catalunya Radio. «Mbappé demande entre 40 et 50 millions nets par an. Il veut 50 nets. Payer des salaires à 25, 30 ou 40 millions nets, nous ne le ferons plus», a expliqué le président du FC Barcelone lorsqu'on l'a interrogé sur les capacités de son club à offrir des salaires XXL dans un avenir proche.

Manchester City veut renforcer sa défense

Chez les Citizens en attaque, tous les postes sont doublés. C'est un peu moins le cas en défense, et les Skyblues sont en train de le payer avec les nombreuses blessures dans ce secteur. Pour éviter ce genre de problème à l'avenir, les dirigeants de Manchester City ont ciblé le latéral gauche de Brighton Marc Cucurella. Formé à Barcelone et passé par Eibar puis Getafe, il avait rallié l’Angleterre l’an dernier. Chez les Seagulls, Cucurella s’est immédiatement imposé (34 titularisations). Il a d’ailleurs été récemment élu joueur de la saison par le club. City aimerait donc convaincre Brighton de lâcher son joueur sous contrat jusqu'en 2026 en échange d’un chèque de 35 M€.