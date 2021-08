Chelsea : N'Golo Kanté devrait être Ballon d'Or selon John Terry

N'Golo Kanté sort d'une année 2021 plus que réussie : malgré l'élimination en huitièmes de finale avec l'Équipe de France à l'Euro 2020, l'international aux 50 sélections a connu plus de succès avec Chelsea, en remportant la Ligue des Champions fin mai et la Supercoupe d'Europe mercredi dernier, rencontre où il a été capitaine lors de la victoire aux tirs au but face à Villarreal (1-1, 6-5 aux t.a.b.). Et d'après l'ancien capitaine des Blues John Terry, l'ancien milieu de terrain du SM Caen et Leicester pourrait prétendre au Ballon d'Or cette année.

«Kanté joue pour 11 joueurs à lui tout seul. Ce qu'il fait, ça passe tellement inaperçu. C'est un joueur de très haut niveau. J'adorerais le voir gagner le Ballon d'Or ou recevoir l'appréciation que je pense qu'il mérite. C'est un homme tellement humble. Il se contente de faire son travail sur le terrain et de rester à l'écart des problèmes. Il a été un grand atout pour le club de football et nous avons beaucoup de chance de l'avoir à Chelsea, c'est certain», a-t-il affirmé lors d'un entretien donnée à Stadium Astro.