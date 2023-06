Les révélations de Gareth Bale sur Cristiano Ronaldo

En marge d’un tournoi de golf auquel il a dernièrement participé, Gareth Bale s’est brièvement exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo. Partenaire du Portugais au Real Madrid entre 2013 et 2018, avec qui il aura écrit l’une des plus belles pages du livre du club, le Gallois garde visiblement un très bon souvenir de lui, malgré un état d’esprit avec lequel il a parfois été compliqué de cohabiter.

La suite après cette publicité

«C’était une bonne personne, mais qui a eu ses moments. Par exemple, si nous gagnions 5-0 et qu’il ne marquait pas, il allait dans le vestiaire et jetait ses chaussures comme s’il était en colère, se remémore l’ancien international gallois. Mais c’était une bonne personne, il n’y avait rien de mal avec lui et aucun problème entre nous. Beaucoup de gens peuvent être un peu effrayés au début par sa façon d’être, mais il n’y a aucune raison de l’être.»

À lire

Le Clasico Real Madrid-Barça à 40 M€ choque l’Espagne, les millions de l’Arabie saoudite font dégoupiller l’Italie