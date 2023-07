Brentford prêt à mettre plus de 55M€ pour une révélation de Premier League

Surprenant neuvième de Premier League à seulement quelques unités des places européennes, Brentford nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir et celles-ci passent par un mercato d’été réussi. Après s’être renforcé derrière avec la signature de Mark Flekken, transfuge de Fribourg, la priorité est désormais centrée sur l’attaque. Aux dernières nouvelles, Evening Standard informe que le club du Grand Londres s’apprête à casser sa tirelire pour Brennan Johnson.

La suite après cette publicité

Auteur de 8 buts et 3 passe décisive en 38 apparitions dans le championnat anglais cette saison, l’attaquant gallois de Nottingham Forest a tapé dans l’oeil des Bees qui ont dégainé une première offre à hauteur de 30 millions le mois dernier pour se l’approprier. Un montant jugé insuffisant pour les Reds qui ne réclament pas moins de 50 millions de livres sterling (environ 58 millions d’euros) pour le joueur de 22 ans dont le contrat court jusqu’en 2026. Malgré ce refus, le tabloïd anglais ajoute que Brentford est prêt à satisfaire les exigences financières de Forest. Mais la concurrence dans ce dossier s’annonce rude car Aston Villa et d’autres formations anglais dont les identités n’ont pas été déclinées, restent attentifs dans ce dossier. Si Brentford parvenait à débourser la somme demandée par le club des Midlands, Brennan Johnson deviendrait le transfert le plus cher de l’histoire du club devant Kevin Schade, définitivement recruté pour 20 millions d’euros en juin.

À lire

Chelsea s’offre le jeune talent brésilien Angelo Gabriel