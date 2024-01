Premier League : Aston Villa sans idées face à Everton

Deuxième meilleure attaque de Premier League, Aston Villa a perdu son génie offensif cet après-midi et concède le nul contre Everton (0-0). Les hommes d’Unai Emery n’ont presque jamais été dangereux. Seul un but d’Alex Moreno (30 ans), refusé à juste titre pour un hors-jeu au départ, est à mettre à leur initiative (18e). Sinon Everton a réussi à contrôler la force de frappe des Villans, c’est d’ailleurs la première fois de la saison qu’Aston Villa ne marque pas un but dans un de ses matchs. Ollie Watkins reste muet depuis cinq matchs (pire série de sa saison).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Aston Villa 43 21 16 13 4 4 43 27 17 Everton 17 21 -4 8 3 10 24 28

Les Toffees non pas n’ont plus eu beaucoup de situations, mais l’essentiel est là avec un point gratté contre le 3e. Everton prend un point d’avance sur la zone de relégation et Luton, qui ont quand même un match de moins à jouer. Aston Villa garde sa troisième place en attendant le match en retard qu’Arsenal aura à jouer. Liverpool pourra en revanche prendre 5 points d’avance sur les Villans.