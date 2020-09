Mercato Tottenham : le retour imminent de Gareth Bale fait déjà une victime

La suite après cette publicité

Les fans de Tottenham sont sans doute ravis. Sept ans après son départ compliqué au Real Madrid, Gareth Bale devrait faire son grand retour chez les Spurs. Une opération menée entre autre par un José Mourinho totalement fan du Gallois. Pour rappel, le Special One avait tenté d’engager l’ailier lorsqu’il officiait chez les Merengues, mais au final, Bale était arrivé en Espagne juste après le départ du Portugais.

Si tout le monde est content, le retour de Bale à Londres ne sera pas sans conséquences. D’ailleurs Mourinho a très rapidement mis les pieds dans le plat. En marge du déplacement en Bulgarie pour le tour préliminaire de Ligue Europa face au Lokomotiv Plovdiv, le technicien lusitanien a tranché dans le vif : il a laissé Dele Alli à quai. De quoi confirmer que le milieu de terrain anglais de 24 ans n’a plus la cote à Tottenham.

Considéré comme le grand espoir en devenir de la Perfide Albion ces dernières années, Alli n’a jamais confirmé et s’est souvent contenté de quelques éclairs de génie. D’ailleurs, depuis la saison 2016/2017, son rendement chez les Spurs a considérablement chuté. Arrivé en 2015, Alli avait inscrit 28 buts en Premier League lors de ses deux premières saisons (10 la première, 18 la seconde). Depuis, il en est à 22 ces trois dernières années.

Le PSG et l'Inter Milan prêts à bondir sur le pestiféré Dele Alli ?

Un talent trop irrégulier pour le très haut niveau. Ceux qui ont pu voir le documentaire réalisé sur le club londonien, All or Nothing, ont d’ailleurs pu assister à un entretien entre Mourinho et le joueur durant lequel le Portugais tente de pousser l’Anglais à se bouger pour réussir. Mais apparemment, Dele Alli va devoir se trouver un nouveau club. Avec l’arrivée de Bale, Mourinho veut faire de la place au Gallois.

Et ce matin, le Daily Mail et le Telegraph annoncent en choeur que la principale victime du retour au bercail du Merengue sera Alli. Mieux, les deux médias donnent déjà les noms de potentiels courtisans, à savoir le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan. Six mois après avoir engagé Christian Eriksen, les Nerazzurri iront-ils à nouveau se servir chez les Spurs ? Dele Alli renforcera-t-il un PSG dont l’entrevue et le secteur offensif sont dépeuplés ? Tottenham sera-t-il prêt à lâcher son joueur sous la forme d’un prêt, crise financière oblige ? A suivre.