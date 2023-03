Premier League : Chelsea enchaîne à Leicester, Tottenham s’impose face à Forest, Everton respire, Brighton tenu en échec à Leeds

Après la défaite de Liverpool sur le terrain du promu de Bournemouth (1-0), la 27e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec un multiplex de quatre rencontres. On débute par le haut du classement, où Tottenham, quatrième à quatre points du podium, recevait Nottingham Forest. Les Reds des anciens Parisiens Aurier et Navas s’inclinaient sur la pelouse londonienne. Kane s’offrait un doublé en première période, d’abord sur la première passe décisive de Pedro Porro avant de faire le break sur penalty, pour passer la barre des 20 buts en championnat et revenir à sept réalisations du Cityzen Erling Haaland, leader du classement des buteurs. Son creusait l’écart après l’heure de jeu et confirmait le succès des Spurs, qui reviennent à une unité de Manchester United (deux matches de retard).

La suite après cette publicité

L’autre club de la capitale en lice dans ce multiplex était en voyage à l’est de Birmingham, du côté de Leicester. Chelsea, avec ses recrues Mudryk ou encore Joao Félix, réussissait enfin à enchaîner un deuxième succès en Premier League après celui acquis à domicile contre Leeds. Cette fois, les souffre-douleurs étaient les Foxes, victimes de l’ouverture du score de Chilwell d’une belle volée, avant que Daka n’envoie une superbe frappe frôlant le poteau gauche de Kepa avant de faire trembler ses filets. Avant la pause, Enzo trouvait Havertz d’une belle louche, permettant à l’Allemand de lober Ward en une touche. Le but du break de Kovacic, sur la première assist de Mudryk, permettait aux Blues, malgré deux buts refusés pour hors-jeu, de rester, certes, 10es mais de revenir à cinq unités du top 5.

À lire

Leicester - Chelsea : les compositions sont tombées

Everton se remet à gagner

Aux portes des places européennes, Brighton, à quatre points de Liverpool, se déplaçait sur la pelouse de Leeds. Une rencontre qui semblait bien débuter pour les hommes de Roberto De Zerbi, grâce à leur champion du monde Mac Allister en première période, avant d’être rejoints par Bamford avant la pause. Si Harrison redonnait l’avantage aux Seagulls sur un contre-son-camp, l’Anglais se rachetait et remettait les deux équipes à égalité dans le dernier quart d’heure. Un partage de points qui n’arrange ni Brighton, qui se rapproche néanmoins des Reds, premiers européens au classement, ni Leeds, qui reste relégable et perd même une place avec le succès inattendu des Toffees à domicile.

La suite après cette publicité

Car oui, dans la dernière rencontre de cet après-midi avant le duel entre Crystal Palace et Manchester City (18h30), Everton, avant-dernier du championnat et à seulement un point de la lanterne rouge Southampton, recevait Brentford au Goodison Park. Il fallait seulement une minute à la formation de Liverpool pour inscrire le seul but du match, signé McNeil sur un service de l’ancien Rennais Doucouré. Avec ce succès, l’autre club de la Mersey se donne de l’air dans la course au maintien et gagne même quatre places au classement, pour sortir de la zone de relégation et ainsi se hisser à la 15e place, provisoirement puisqu’il reste encore les échéances de West Ham (hôte d’Aston Villa) et des Saints (en déplacement à Old Trafford), qui pourraient eux aussi s’extirper des dernières places. Fin de série pour les Bees, qui n’avaient plus perdu depuis 12 matchs en Premier League (le 23 octobre dernier, à Aston Villa).

Les résultats complets du multiplex

Everton 1-0 Brentford : McNeil (1e)

Leeds 2-2 Brighton : Bamford (40e), Harrison (78e) / Mac Allister (33e), Harrison (csc, 61e)

Leicester 1-3 Chelsea : Chilwell (11e), Havertz (45+6e), Kovacic (78e) / Daka (39e)

La suite après cette publicité

Tottenham 3-1 Nottingham Forest : Kane (19e, 33e sp), Son (62e) / Worrall (81e)