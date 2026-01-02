Le prometteur Zakaria Kassary va rejoindre Alverca

Après l’ancien Nantais Bastien Meupiyou cet été, Alverca va enregistrer l’arrivée d’un autre élément prometteur de la génération 2006. Selon nos informations, le milieu de terrain Zakaria Kassary va rejoindre l’actuel 12e de D1 portugaise. Capable d’évoluer en pointe basse comme au poste de relayeur, le joueur de 19 ans évoluait cette saison à Touarga, en première division marocaine.

Il s’est révélé ces derniers mois en enchaînant les matchs complets avec son club. Passé par la prestigieuse académie Mohamed VI, l’ancien international U18 marocain va débarquer au Portugal sous la forme d’un prêt de 6 mois avec option d’achat. Si elle est levée, le joueur s’engagera immédiatement pour 3 ans avec le promu. Kassary signera son contrat dans les prochains jours, une fois son visa obtenu.