BL : Francfort s’effondre contre l’Union Berlin et reste au pied du podium

A la Deutsche Bank Park, l’Eintracht Francfort (4e) accueillait l’Union Berlin (14e), ce dimanche, dans le cadre de la 25e journée de Bundesliga. Alignés en 4-4-2 avec Batshuayi et Uzun en pointe (Ekitike et Wahi débutaient sur le banc), les locaux ont finalement chuté (1-2) malgré un but de Batshuayi en début de match (13e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Francfort 42 25 +12 12 6 7 51 39 14 Union Berlin 26 25 -16 7 5 13 22 38

Au retour des vestiaires, Leopold Querfeld égalisait (62e) avant que Woo-Yeong Jeong ne donne la victoire aux siens (78e). Défaits (1-2) malgré les entrées en jeu d’Ekitike, qui a raté un penalty dans les ultimes secondes, et Wahi, les Aigles restent au pied du podium, à deux longueurs de Mayence. L’Union Berlin est 13e.