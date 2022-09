Layvin Kurzawa quitte le PSG et s'envole à Fulham

La suite après cette publicité

Layvin Kurzawa et le Paris Saint-Germain, c'est désormais fini. Indésirable depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, le latéral gauche n'avait disputé qu'un seul match la saison dernière, lors du Trophée des Champions perdu contre Lille, à Tel-Aviv (0-1). Depuis, on n'avait plus revu l'international français sous le maillot parisien. Il n'avait même pas été vainqueur du dernier Championnat de France, puisqu'il n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1.

Avec l'arrivée du tandem Luis Campos-Christophe Galtier cet été, son avenir était plus qu'incertain, étant donné qu'il ne faisait pas du tout partie des plans de la nouvelle direction parisienne. Comme nous vous l'avions annoncé, l'OGC Nice et Galatasaray (Turquie) avait monté un intérêt pour l'ex-Monégasque, mais c'est finalement en direction de la Premier League qu'il s'est envolé.

Paris se sépare d'un nouvel indésirable

Comme annoncé dans le communiqué du PSG, Layvin Kurzawa rejoint Fulham, en prêt jusqu'à la fin de la saison. « Le défenseur français Layvin Kurzawa est prêté jusqu’à la fin de la saison au Fulham FC, club de Premier League. (...) Le Paris Saint-Germain souhaite à Layvin une très belle saison 2022-2023 avec le Fulham FC.»

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2015, en provenance de Monaco et contre un montant de 23 millions d'euros, Kurzawa était au PSG pour être la doublure de Maxwell, avant de potentiellement prendre la relève du Brésilien. Mais finalement, rien ne s'est passé comme prévu en raison de ses pépins physiques. En juin 2020, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2024, avec une rémunération à hauteur de 4,6 M€ par an. Depuis, il était devenu l'un des premiers "indésirables" du club francilien.