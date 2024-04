Le nouveau communiqué de l’AS Roma sur Evan Ndicka

Sorti sur civière lors du match entre l’AS Roma et Udinese après avoir reçu un coup dans le coeur, le défenseur français Evan Ndicka va mieux. Après s’être écroulé, l’ancien pensionnaire de l’Eintracht Francfort a rapidement été pris en charge par les secours. Et selon le dernier communiqué publié par le club giallorosso, Ndicka devrait pouvoir poursuivre sa carrière.

«Suite à une douleur précordiale aiguë et à des changements non spécifiques sur l’électrocardiogramme effectué dans la première salle d’urgence du stade, le joueur Evan Ndicka a été admis à l’hôpital Santa Maria della misericordia à Udine. Des examens cardiologiques de premier et deuxième niveaux ont été effectués, qui se sont révélés négatifs pour la pathologie cardiaque. Au vu des derniers examens effectués dans la matinée, le tableau clinique est compatible avec un traumatisme thoracique avec un pneumothorax gauche minime. Le joueur est sorti de l’hôpital et subira d’autres examens à Rome. L’AS Roma souhaite remercier l’Udinese Calcio, l’arbitre M. Pairetto, les supporters présents au stade d’Udine et le personnel médical et sanitaire de l’hôpital Santa Maria della Misericordia d’Udine pour leur grand professionnalisme et leur serviabilité. Tous ensemble, dans ces minutes d’agitation et d’appréhension, nous avons démontré les valeurs du sport et mis la protection de la vie au premier plan», indique le communiqué.