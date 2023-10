Qualifs Euro Espoirs 2025 : la France s’offre une victoire historique 9-0 face à Chypre !

La suite après cette publicité

L’équipe de France Espoirs poursuivait sa route dans ces éliminatoires pour l’Euro Espoir 2025. Décidés à imiter leurs aînés, déjà qualifiés pour l’Euro 2024 en Allemagne grâce à un parcours sans faute pour le moment, les Bleuets avaient l’occasion d’obtenir un 3e succès en34 journées dans ces qualifications. Sortis du piège bosnien le week-end dernier (2-1), il leur fallait montrer un visage plus autoritaire à l’occasion de la réception de Chypre. Thierry Henry profitait d’ailleurs de ce modeste adversaire pour faire des tests. Lepenant cédait sa place dans le onze au plus offensif Akliouche, alors que Kalimuendo, buteur en sortie de banc il y a quatre jours, retrouvait une place de titulaire en lieu et place de Barcola.

Un choix intéressant dès les premières minutes de jeu puisque le buteur Rennais se procurait trois situations difficiles à concrétiser (1e, 4e, 10e). Sa présence faisait en revanche craquer Antoniou, buteur contre son camp sur ce centre de Cherki (1-0, 12e). Une ouverture du score pourtant significative de relâchement. Les Français tombaient dans la facilité à l’image de Wahi trop facilement déséquilibré dans la surface. Le pressing français s’effritait, laissant l’adversaire respirer. Matsima se trouait même au milieu, laissant Restes s’interposer sur ce tir de Savva après 50 mètres de course (19e). Sur ce contre mené côté droit, le buteur du Torino manquait surtout ce piqué en positon idéale face au portier tricolore (26e).

Un Cherki des grands soirs

Un avertissement sans frais pour des Bleuets définitivement supérieurs dans le jeu. La défense chypriote se fragmentait sur la moindre accélération. Kerkez déséquilibrait Cherki, offrant un penalty que transformait Kalimuendo (2-0, 30e). Dans la foulée, Akliouche s’offrait un numéro avant d’échouer sur Kittos (34e). Ca n’était que parti remise pour le Monégasque. Sa récupération haute permettait à Cherki de se présenter seul face au gardien mais le Lyonnais décidait de décaler son partenaire qui terminait le travail (3-0, 39e). En contre aussi les Bleuets faisaient mal puisqu’au terme d’une remontée de balle express, Wahi offrait le doublé sur un plateau à Kalimuendo (4-0, 45e). Il y a même eu une tête sur la barre de Sildillia (43e).

Seules ombres au tableau, les sorties sur blessure du capitaine Warren Zaïre-Emery à la pause, touché à la cheville, et d’Elye Wahi à la 50e, lui aussi blessé au même endroit. Comme après la Bosnie, Henry n’a d’ailleurs pas hésité à rouspéter contre le jeu rugueux des insulaires. Lepenant et Barcola se mettaient tout de suite en jambes pour participer à cette prestation aboutie, même si la moindre déconcentration pouvait se payer. Kittos maintenait un peu les siens au-dessus de la ligne de flottaison face à Cherki (48e) et Kalimuendo (53e) mais finissait par abdiquer à nouveau devant Matsima sur corner (5-0, 57e). Dans quasiment tous les bons coups de la soirée, Cherki marquait à son tour, et de quelle manière.

Plus large victoire dans l’histoire des Espoirs

Après un gros effort de Barcola sur le côté, le Parisien centrait pour son ancien partenaire à l’OL. Sa magnifique feinte éliminait 3 défenseurs et le gardien pour terminer dans le but vide (6-0, 65e). Le meneur de jeu aurait même pu s’offrir un magnifique doublé (74e), ce qu’il fit au final d’un tir soudain (8-0, 77e). Auparavant, il avait déposé un corner rentrant sur la tête de l’entrant Mathys Tel (7-0, 69e), auteur de son premier but avec les Espoirs, puis de son second dans le temps additionnel (9-0, 90e+4). Le score aurait pu être encore plus lourd avec les opportunités de Barcola (78e) et Sildillia (82e) mais avec ce 9-0, l’équipe de France signe la victoire la plus large de son histoire et conserve sa place en tête de sa poule H à égalité avec la Slovénie, qui possède un match de plus.