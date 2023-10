EdF Espoirs : Elye Wahi sorti sur blessure, Zaïre-Emery touché également

L’équipe de France Espoirs passe pour le moment une bonne soirée. Elle mène 4-0 à la pause face à Chypre, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de l’Euro U21 de 2025. Malgré l’ampleur du score, Elye Wahi (20 ans) n’a pas marqué mais aura été passeur sur le second but de Kalimuendo. Et ce n’est pas durant le second acte qu’il trouvera le chemin du but.

A la suite d’un contact avec un adversaire, le Lensois s’est laissé tomber au coup de sifflet final de la première période, visiblement trop touché à la cheville gauche pour continuer la rencontre. Il a tout de même tenté de reprendre mais a finalement cédé sa place à Barcola à la 50e. Avant cela, Warren Zaïre-Emery a été remplacé à la pause par Lepenant, légèrement blessé à la cheville gauche lui aussi.