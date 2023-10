L’OM de Gennaro Gattuso s’enlise dans une situation préoccupante

«On s’est entraîné très fort, je suis très heureux. On avait sept joueurs absents, on a bien travaillé. On a fait des séances différentes pour Kondogbia, Veretout et Correa car ils ne sont pas encore à 100%. Les joueurs ne sont peut être pas aussi contents que nous car ils se sont beaucoup entraînés, mais nous on est vraiment heureux». Voici ce que déclarait Gennaro Gattuso, jeudi, en conférence de presse, avant le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Oui mais voilà, malgré les propos et l’optimisme affiché par le technicien italien, l’Olympique de Marseille a finalement craqué face aux Aiglons (0-1) lors de la 9e journée de Ligue 1.

L’OM ne s’en sort toujours pas !

Septième au classement, l’OM a pourtant affiché un visage plutôt séduisant tout au long de cette rencontre mais a finalement rendu les armes en fin de match. Après une faute de Leonardo Balerdi, synonyme de rouge et d’expulsion (79e), l’entrant Evann Guessand se sortait du marquage pour crucifier Ruben Blanco et donner l’avantage aux Niçois. Une phase de jeu qui aura d’ailleurs suscité la colère de l’ancien coach de Valence puisque ce dernier préparait deux changements avant le coup franc fatidique du Gym. «Il faut demander au quatrième arbitre. Je ne sais pas. Je me suis beaucoup fâché parce qu’il y a deux joueurs, un d’un mètre 87 et l’autre d’un mètre 89, qui peuvent entrer et on m’a dit non. Parce que je crois qu’il y a eu un problème avec les chaussettes (de Bamo Meïté, ndlr) et c’est peut-être pour cette raison qu’il n’a pas pu entrer».

Si l’arbitrage a donc été pointé du doigt par le nouvel homme fort de l’OM, cette décision ne justifie, cependant, pas l’ensemble de la copie marseillaise. Maladroit devant le but, à l’image de la nouvelle piètre performance de Pierre-Emerick Aubameyang, et encore trop fragile sur le plan défensif, le club olympien concédait ainsi sa troisième défaite de la saison, la deuxième de l’ère Gattuso. Pire encore, les Phocéens n’ont toujours pas enchaîné deux succès consécutifs en Ligue 1 et le bilan à l’extérieur est inquiétant avec seulement deux points pris sur quinze possibles.

Un secteur défensif fragile, de nouveaux pépins physiques, un calendrier infernal…

«Pour gagner, il faut marquer des buts. Et si on marque pas, on gagne pas. C’était une bonne performance et la faute n’est attribuée à personne. Ni Balerdi, ni personne. C’est nous tous. On est conscient d’avoir fait un bon match, très intéressant, mais il faut améliorer les petits détails et il y a beaucoup de choses à analyser. On a eu beaucoup le contrôle. Dans les 25 derniers mètres, on a eu beaucoup d’occasions mais ca fait partie du jeu», analysait le Transalpin de 45 ans au coup de sifflet final. Refusant d’accabler ses hommes défensifs, Gattuso peut malgré tout regretter de n’avoir glané qu’une petite victoire depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Des débuts compliqués malgré les progrès entrevus pour l’équipe marseillaise. Après Marcelino démissionnaire et l’intérimaire Jacques Abardonado, la sérénité n’est pas encore le maître mot pour l’OM.

Samedi soir, au terme d’un match où les Marseillais semblaient pourtant avoir trouvé un peu plus de solidité défensive - un point sur lequel Gattuso avait d’ailleurs insisté durant la trêve - un coup de pied arrêté évitable a finalement replongé toute une formation dans ses doutes. Face aux journalistes, le technicien olympien ne voulait, en revanche, pas à s’alarmer outre mesure. «Au ­niveau défensif, il n’a rien manqué, Nice s’est créé peu d’occasions sur l’ensemble de la rencontre. Il n’y a rien à regretter, on aurait pu faire mieux dans les 25-30 derniers mètres, c’est vrai. Mais ce n’est pas la défense qui a péché, ni le milieu.» Une analyse qui ne fait pourtant pas oublier les lacunes affichées par l’OM dans ce secteur depuis la reprise.

Autre point noir, l’état physique du groupe phocéen… Alors que Gattuso pointait le manque de fraîcheur de ses protégés, la pause internationale lui a permis de rattraper quelque peu le retard. Oui mais voilà, après ce revers face au Gym, l’infirmerie s’est un peu plus garnie. Jonathan Clauss et Pau Lopez sont ainsi sortis blessés. Si le latéral droit, impressionnant pour son retour avec les Bleus, s’est plaint d’un mal à la cuisse droite, le gardien de but espagnol souffre, quant à lui, d’un problème musculaire. A noter que les deux joueurs devraient passer des examens complémentaires dans les prochaines heures pour connaître la nature exacte de leurs blessures. Deux nouvelles déconvenues peu rassurantes. D’une part, car elles concernent le secteur défensif olympien. D’autre part, car elles interviennent avant un enchaînement plus que périlleux (AEK Athènes, Lyon, Lille, AEK Athènes et Lens). À Marseille, la tempête est passée mais le grand soleil se fait toujours attendre…