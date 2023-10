Nice - OM : Gennaro Gattuso demande des explications à l’arbitrage

C’était un choc méditerranéen qui était à l’affiche ce samedi soir en Ligue 1. Auteur d’un début de mandat intéressant avec l’OM, Gennaro Gattuso se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice pour une rencontre qui promettait d’être animée face à des Aiglons dans une superbe forme depuis le début de saison. Et face au très bon tacticien qu’est son compatriote Francesco Farioli, l’ancien coach de l’AC Milan et du Napoli était attendu au tournant. Et à l’issue d’une belle bataille, les Phocéens ont dû baisser les armes contre des Niçois qui ont su aller chercher la victoire sur un coup de casque d’Evann Guessand (79e).

Un but qui est intervenu dans des conditions litigieuses selon le camp marseillais. En effet, alors que Leonardo Balerdi a reçu un deuxième carton jaune suite à un contact sur le côté droit, Gattuso a voulu faire un changement avant que le coup franc ne soit tiré. Finalement, le corps arbitral a refusé de réaliser le changement à ce moment-là et Nice a marqué sur ce coup de pied arrêté. Une décision qui a provoqué l’ire de Gennaro Gattuso à l’issue de la rencontre comme il l’a confié au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre : «Il faut demander au quatrième arbitre. Je ne sais pas. Je me suis beaucoup fâché parce qu’il y a deux joueurs, un d’un mètre 87 et l’autre d’un mètre 89, qui peuvent entrer et on m’a dit non. Parce que je crois qu’il y a eu un problème avec les chaussettes (de Bamo Meïté, ndlr) et c’est peut-être pour cette raison qu’il n’a pas pu entrer.»

Gattuso regrette le manque de réalisme de l’OM

Le tacticien italien ne s’est pas arrêté là et s’en est ensuite pris au manque de réalisme de ses joueurs. Ce samedi, les Marseillais ont tiré neuf fois mais n’ont trouvé le cadre qu’à une seule reprise. Une rencontre sans but pour l’OM et qui frustre forcément l’ancienne teigne rossoneri : «Pour gagner, il faut marquer des buts. Et si on marque pas, on gagne pas. C’était une bonne performance et la faute n’est attribuée à personne. Ni Balerdi, ni personne. C’est nous tous. On est conscient d’avoir fait un bon match, très intéressant, mais il faut améliorer les petits détails et il y a beaucoup de choses à analyser. On a eu beaucoup le contrôle. Dans les 25 derniers mètres, on a eu beaucoup d’occasions mais ca fait partie du jeu.»

Néanmoins, tout n’est pas à jeter côté marseillais d’après l’ancien coach de Valence. En effet, même si le résultat n’est pas au rendez-vous, Gattuso est satisfait de la prestation de ses joueurs : «Je suis très content de notre jeu. C’est normal que ça fasse mal parce qu’après Monaco on méritait quelque chose en plus. Même si on a perdu, tout n’est pas à jeter. Il faut travailler et on va récupérer ce qu’on a perdu avec notre attitude. On est resté pendant 20 minutes à dix. On n’a pas gagné mais on va continuer d’essayer.» L’OM aura l’occasion de se refaire la cerise ce jeudi en Ligue Europa contre l’AEK Athènes avant de recevoir l’OL au Vélodrome pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 dimanche prochain.