Le nouveau contrat dingue que va signer Sergio Ramos

Près de six mois après la fin de sa seconde aventure avec le FC Séville, Sergio Ramos s’apprête à relever un tout nouveau, et probablement dernier défi : rallier le Mexique et la Liga MX. Le média local 365Scores nous apprend que l’arrivée du défenseur central est prévue entre vendredi et samedi, mais nous dévoile également les détails du contrat que signera l’Espagnol.

L’ancien joueur du Real Madrid s’apprête à parapher un contrat d’un an, avec une option de prolongation utilisable s’il le souhaite, avec Rayados, équipe de Monterrey. Son salaire annuel sera de 4 millions nets, auxquels s’ajouteront de nombreuses variables : bonus pour chaque match disputé lors de la Coupe du Monde des Clubs, bonus lorsqu’il est titulaire, capitaine, buteur ou passeur décisif. Également, et c’est une première dans le championnat mexicain, Sergio Ramos touchera 2 % des ventes de maillot floqués à son nom et son numéro. Enfin, le Champion du Monde 2010 conserva la totalité de ses droits à l’image et pourra négocier des accords commerciaux de manière indépendante.