Stade Rennais - FC Nantes : les compositions officielles

Le derby de l’Ouest clôture la 7e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, 20h45, le Stade Rennais, toujours invaincu cette saison, accueille le FC Nantes, revigorés. Si les joueurs de Bruno Genesio restent sur cinq matches nuls en championnat, les hommes de Pierre Aristouy n’ont perdu aucun de leurs quatre derniers matches et restent sur deux victoires face à Clermont et Lorient. Les Rennais ont un avantage psychologique de taille face aux Canaris puisqu’ils ont remporté les cinq dernières confrontations se jouant au Roazhon Park. Le choc est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce match, Bruno Genesio, privé de Le Fée et Terrier, aligne un 4-2-3-1 avec Mandanda dans les buts, Assignon, Omari, Theate et Truffert en défense, Bourigeaud et Matic au milieu, et enfin Rieder, Blas et Gouiri en soutien de Yildirim. En face, Pierre Aristouy, sans Centonze et Zeze, démarre en 4-3-3 avec le retour de Lafont dans les cages, Duverne, Cömert, Castelletto et Merlin pour l’arrière-garde, Moutoussamy, Chirivella, Douglas Augusto dans l’entrejeu et le trio Bamba-Mollet-Mohamed-Simon devant.

Les compositions d’équipes :

Rennes : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Matic - Rieder, Blas, Gouiri - Yildirim

Nantes : Lafont - Duverne, Cömert, Castelletto, Merlin - Chirivella, Moutoussamy, Douglas Augusto - Mollet, Mohamed, Simon