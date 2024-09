France - Italie : Didier Deschamps pousse un gros coup de gueule

Tout avait pourtant bien débuté avec le but le plus rapide de l’histoire des Bleus après 13 secondes de jeu, inscrit par Bradley Barcola. Pourtant, l’équipe de France s’est ensuite écroulée face à l’Italie, ce vendredi soir, au Parc des Princes. Trop mou dans le milieu de terrain et en difficulté défensivement, les hommes de Didier Deschamps ont logiquement été rattrapés, puis corrigés par la Squadra Azzurra (1-3). Derniers de leur groupe de Ligue des Nations, les Bleus inquiètent déjà après la performance maussade réalisée à l’Euro 2024.

Didier Deschamps a d’ailleurs bien résumé la rencontre : «Il faut être factuel, on a très bien débuté, on a fait de bonnes choses dans les premières minutes, mais on n’a pas eu la capacité à maintenir le rythme sur tout le match. L’adversaire nous a perforé sur des erreurs de notre part et cela nous a fait mal. La qualité, on l’a, on fait des bonnes choses avec le ballon, mais défensivement, ils nous ont fait du mal», a d’abord indiqué le sélectionneur des Bleus, sur TF1.

Didier Deschamps n’a pas aimé

Avant d’assumer ses responsabilités et d’admettre un manque au pressing durant toute la rencontre. «Je suis toujours le responsable, je fais en sorte de leur dire ce que je vois, mais je savais très bien qu’on était loin d’être au maximum individuellement. Cela a été beaucoup plus dur pour nous. On a perdu trop de duels, on a fait des erreurs à la récupération. Il fallait être plus bas et plus compact. On est resté ouvert, sans avoir l’énergie pour faire des efforts de pressing tout au long du match», a ajouté Didier Deschamps.

Avant d’affronter la Belgique lundi, à Lyon (20h45), il y a urgence et les tricolores devront s’appuyer sur les premières minutes de ce match pour avancer. «On n’a pas réussi à maintenir les vingt premières minutes. C’est très dur de maintenir cela pendant 90 minutes. On en avait pas les moyens. Il fallait être plus compact. Défensivement, j’ai vu des erreurs. Sur le plan athlétique, on a également été en dessous», a terminé le sélectionneur des Bleus. Derniers de leur groupe avec Israël, les Bleus sont déjà en danger dans cette en Ligue des Nations.