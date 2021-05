OM : Flamengo fait grimper les prix pour Gerson

La suite après cette publicité

À l’heure où l’Olympique de Marseille cherche à vendre certains de ses joueurs (Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car par exemple) pour renflouer ses caisses, les médias brésiliens ont surpris tout le monde en annonçant un intérêt prononcé du club phocéen pour le jeune milieu de terrain de Flamengo, Gerson. Mieux que ça. Âgé de 23 ans, le natif de Belford Roxo passé par Fluminense, l’AS Roma et la Fiorentina aurait fait l’objet d’une offre de la part des Marseillais. En effet, un chèque de 25 M€ serait parti du Sud de la France à destination de Rio de Janeiro. Vice-président du Mengão, Marcos Bras n’a pas confirmé l’offre phocéenne, mais il a avoué qu’un intérêt phocéen existait bien pour ce milieu de terrain relayeur élégant balle au pied, physique et capable de se projeter rapidement vers l'avant.

« Lundi ou mardi peut-être, on verra pour parler. Ils connaissent ce qu'est Flamengo, ils savent que recruter un joueur de Flamengo est difficile. (…) Rien que par éducation, Bruno (Bruno Spindel, directeur exécutif du club, NDLR) comme moi devons parler avec d'autres clubs, en Europe ou dans le monde entier. On écoute tout le monde. C'est le marché. C'est notre devoir de discuter avec les gens, ça fait partie du boulot. »

Flamengo en veut plus pour Gerson

De son côté, le père du joueur n’a pas cherché à forcer quoi que ce soit. « Personne ne s’attendait à cette pandémie, mais notre relation avec le club est très bonne. Nous sommes tranquilles. Nous sommes heureux à Flamengo et tout se passe bien. Gerson est heureux et donnera tout pour le club, comme toujours », a-t-il déclaré au média brésilien Torcedores.com.

Un média qui annonce toutefois que le champion du Brésil en titre se montre très gourmand avec l’OM. Ainsi, l’offre de 25 M€ transmise par les Olympiens a été plutôt bien accueillie, mais les Cariocas en veulent plus ! En clair, le club espère récupérer 30 M€ et conserver 20% des droits du joueur, au cas où Gerson, auteur de 3 passes décisives et d'un but en 34 matchs de championnat brésilien cette saison, flamberait enfin en Europe. L’OM est prévenu.