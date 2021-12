Liga : l'Athletic arrache la victoire face au Betis et respire enfin

La 18e journée de Liga se poursuivait ce dimanche après-midi avec une rencontre entre l'Athletic Bilbao (12e, 21 pts) et le Betis Séville (3e, 33 pts) à l'Estadio San Mamés. Plutôt en forme ces derniers temps avec quatre succès d'affilée en championnat, les Verdiblancos voulaient enchaîner contre une bête blessée, à la recherche d'une victoire depuis huit matches.

La rencontre démarrait bien pour les Basques avec l'ouverture du score de Williams (2e) mais Juanmi (6e) et Fekir (52e) faisaient basculer cette partie en faveur des visiteurs. Mais grâce au doublé de Williams (72e) et un ultime but de De Marcos (89e), l'Athletic Bilbao s'imposait 3-2 et mettait fin à sa mauvaise série. Les Leones grimpent ainsi au neuvième rang au classement, tandis que le Betis est toujours troisième.