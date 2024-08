La short-list XXL du Barça pour oublier Nico Williams, le transfert de Julian Alvarez enflamme Madrid

Les 3 noms du Barça pour oublier Nico Williams

Si le Barça n’a toujours pas abandonné Nico Williams, les chances s’amenuisent. El Chiringuito annonce que l’Athletic travaille sur une prolongation de son crack espagnol et espère l’annoncer très prochainement. Conscient que ce sera un dossier compliqué, la bande à Hansi Flick cherche des «alternatives» comme l’explique le Mundo Deportivo. À noter que les dirigeants se fixent une limite, celle de ne pas dépasser les 58 M€, soit l’enveloppe qui doit être allouée au transfert de Nico Williams. Parmi les candidats, on retrouve Luis Diaz de Liverpool. Le Colombien a toujours clamé son envie de jouer pour les Blaugranas. Ce dernier serait disponible à un tarif similaire à Nico Williams. Il est clairement le favori. La piste Kingsley Coman est aussi citée. Le Bayern Munich est prêt à tout pour s’en débarrasser. L’avantage, c’est que le Français serait moins cher contrairement à la dernière piste qui mène à Rafael Leão. Un objectif à priori utopique au vu de son importance à l’AC Milan et de son tarif. Le Portugais vaut au minimum le double. Bref, le Barça va devoir s’activer pour trouver la perle rare !

L’Atlético de Madrid s’enflamme pour l’araignée

L’Atlético de Madrid s’est offert l’un des gros coups de l’été avec l’araignée Julian Alvarez, comme vous pouvez le voir sur la Une du journal Marca. Les Colchoneros se sont attaché les services d’un numéro 9 à très fort potentiel. Pour rappel, Manchester City a récupéré près de 75 M€ + 20 de bonus dans l’affaire, soit la plus grosse vente de l’histoire du club. L’Argentin, qui portera le numéro 19, est particulièrement attendu à Madrid. «Julian 2030», s’enflamme AS dans ses pages intérieures. Le média madrilène fait l’éloge du joueur de 24 ans qui a déjà tout remporté, que ce soit en club ou en sélection. Dans l’ombre d’Erling

Haaland a City, Julian Alvarez doit désormais prouver son immense potentiel. À l’Atlético de Madrid, c’est un nouveau 9 de calibre international qui débarque. Pour en citer quelques-uns, les supporters des Colchoneros ont eu le droit à Fernando Torres, Kun Agüero, Falcao, Forlan ou encore Luis Suarez ces dernières années.

Au Portugal, le journal O Jogo accorde sa Une à Danilo Pereira. Comme on vous l’a révélé, le Portugais ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Son profil n’emballe pas le tacticien espagnol et le PSG cherche donc à s’en débarrasser. Pourtant, Danilo est particulièrement apprécié dans le vestiaire où il joue un rôle de leader. Depuis son arrivée au PSG, le milieu de terrain de formation a dépanné à plusieurs postes, donnant toujours satisfaction. Mais avec l’arrivée de Willian Pacho, les places vaudront cher en défense. Selon le média portugais, le PSG a fixé son prix à 10 M€. Comme on vous l’a révélé, le FC Porto et des clubs turcs sont intéressés par ses services. Le joueur de 32 ans n’est pas le seul poussé vers la sortie, loin de là ! Une opération déstockage d’envergure se profile dans la capitale française et selon Le Parisien, ils sont pas moins de 10 à être poussés vers la sortie !