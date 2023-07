Crystal Palace réclame 80 M€ pour Cheick Doucouré

Arrivé l’été dernier à Londres, du côté de Crystal Palace, Cheick Doucouré est l’une des rares satisfactions de la saison. Les Eagles n’ont pas confirmé leurs belles promesses après la première campagne réussie de Patrick Vieira en 2021-2022. L’entraîneur français étant même démis de ses fonctions fin mars. Mais l’ancien milieu de terrain du RC Lens a de suite fait son trou, devenant un titulaire indiscutable dans un entrejeu orphelin de Connor Gallagher notamment.

La suite après cette publicité

Justement, Cheick Doucouré attise les convoitises. Liverpool, qui va bientôt perdre Jordan Henderson, doit recruter devant la défense et le joueur de Crystal Palace représente une option de marque. Hélas, The Daily Mail assure que les Eagles réclament au moins 80 M€ pour leur milieu de terrain. À seulement 23 ans, l’ancien lensois possède encore une belle marge de progression devant lui et fait évidemment partie de l’avenir de son équipe, aux côtés de Michael Olise, Marc Guehi ou encore Eberechi Eze. Ce qui est sûr, c’est que les Reds devront mettre la main à la poche s’ils veulent recruter l’ancien pensionnaire de Ligue 1.

À lire

Chelsea veut racheter un ex pour 70 M€ !