DAZN recrute deux journalistes de Prime Vidéo

Après Julien Brun, un autre journaliste va faire la transition entre Amazon Prime Video et DAZN pour commenter la Ligue 1 : Smaïl Bouabdellah. D’après L’Équipe, le présentateur de l’Euro 2024 chez M6 a été choisi par la plateforme anglaise et va présenter le match d’ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1 McDonald’s entre Le Havre et le PSG, en direct du Stade Océane. Après Canal+, beIN Sports et la chaîne Téléfoot, c’est une nouvelle expérience à venir pour Bouabdellah.

En plus de l’ancienne voix de beIN Sports, DAZN a fait appel aux services du rédacteur en chef de l’éphémère chaîne Téléfoot de Mediapro, Johnny Séverin. Ces derniers jours, il était à la production de certains matches des Jeux olympiques de Paris 2024. Sévérin sera chargé de la construction du projet éditorial de la chaîne de DAZN.