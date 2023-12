Manchester United fait face à un casse-tête à 158 M€ !

La surprise du chef. Lors du mercato d’été 2022, Manchester United a voulu frapper un grand coup en offrant à Erik ten Hag un milieu de classe mondiale. Très longtemps, les pensionnaires d’Old Trafford ont couru après Frenkie de Jong. Si le Barça était vendeur, le Néerlandais, lui, a refusé de rejoindre l’Angleterre. Ensuite, les Red Devils ont tenté le coup Adrien Rabiot. Mais là encore, le dossier n’est pas allé au bout. Et à la surprise générale, c’est Casemiro qui a filé chez les Mancuniens. Bien installé au Real Madrid, on n’imaginait pas le Brésilien changer d’air.

Une première saison convaincante

On s’attendait plus à voir ses acolytes Luka Modric et Toni Kroos, plus âgés, s’en aller. Mais l’arrivée d’Aurélien Tchouameni, le projet et le gros contrat proposé par MU ont convaincu Casemiro de prendre son envol. Acheté 70 millions d’euros, l’ancien de Porto est arrivé avec l’étiquette de star, lui qui a signé pour 4 ans (plus une année en option). Mais son aventure en Angleterre n’a pas démarré de la meilleure des façons. En effet, il a été envoyé à plusieurs reprises sur le banc par Erik ten Hag, qui ne voulait pas bouleverser son équipe qui enchaînait les bons résultats.

Scott McTominay lui était donc préféré. Puis, l’international brésilien (75 sélections, 7 buts) a enfin été placé dans le onze et il s’est vite imposé dans l’entrejeu. Il a terminé sa première saison avec un bilan de 51 rencontres toutes compétitions confondues (43 titularisations). Le temps de marquer 7 buts et de délivrer 6 passes décisives. Homme de base de Man U, il a déjà participé à 12 matches, tous en tant que titulaire. Il a marqué 4 buts et donné 1 passe décisive. Mais il n’a pas pu aider les siens, qui vivent une première moitié de saison compliquée où les mauvais résultats et les désillusions s’enchaînent.

Manchester United veut s’en séparer

Moins impressionnant, Casemiro est actuellement sur le flanc comme l’a indiqué son club début novembre. «Casemiro sera absent plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de notre défaite en Carabao Cup contre Newcastle United mercredi.» En son absence, les Anglais ont joué 9 rencontres, pour un bilan de 4 succès, 1 nul et 4 défaites. Mais le Brésilien, qui a fait son retour à l’entraînement le 11 décembre selon le Manchester Evening News, n’est plus vraiment si indispensable aux yeux de sa direction.

Cette semaine, le MEN a indiqué que son club écoutera les offres pour lui cet hiver. Comme Jadon Sancho, Raphaël Varane et Anthony Martial, le milieu de terrain est poussé vers la sortie. The Independent ajoute que son profil ne correspond pas exactement à ce que veut ETH à son poste. De plus, Sir Jim Ratcliffe, qui va investir dans le club, estime que son recrutement n’était pas une bonne idée. Il a plusieurs fois pointé du doigt ce transfert lors de réunions avec les dirigeants actuels.

Le Brésilien est agacé

Selon le Mirror, il privilégie l’achat de jeunes joueurs que le club pourrait également revendre plus cher. De son côté, le joueur n’est pas fermé à l’idée de changer d’air. The Independent explique que le Brésilien "recherche également différentes expériences à ce stade de sa carrière". Le Mirror avance d’autres arguments. En effet, l’ancien du Real Madrid regretterait d’avoir signé à Manchester United. De plus, il en voudrait à son club d’avoir recruté un autre milieu l’été dernier, à savoir Sofyan Amrabat, et de vouloir en acheter encore un autre cet hiver 2024.

Ce qui est sûr, c’est que les relations entre Casemiro et Manchester United ne sont plus vraiment au beau fixe. Un départ est donc envisagé d’ici la fin de la saison. Mais il sera compliqué de s’en débarrasser. Sous contrat jusqu’en 2026, le Brésilien touche un salaire de 22 M€ (415 000€ par semaine). Peu de clubs peuvent lui offrir autant aujourd’hui. Les écuries saoudiennes, elles, en sont capables. Cela tombe bien, car plusieurs d’entre elles pensent à lui. La presse saoudienne a évoqué des intérêts d’Al Nassr, d’Al-Hilal et d’Al-Alhy sans forcément en dire plus sur le sujet. En attendant, le joueur est un poids pour MU, qui sera perdant en cas de vente. Entre son transfert (70 M€) et son salaire (88 M€ sur 4 ans), sans compter divers bonus et primes, le Brésilien va coûter 158 M€. Un casse-tête financier et sportif que MU veut régler. Le feuilleton Casemiro ne fait que commencer…