FC Barcelone : l'incroyable prise de pouvoir de Nico Gonzalez

Signant un contrat avec le FC Barcelone en mai dernier jusqu'en juin 2024, Nico Gonzalez (19 ans) recevait ainsi une belle marque de confiance de la part du club catalan. Intéressant en préparation avec Ronald Koeman, il connaissait ses débuts en Liga le 15 août dernier en rentrant lors de la victoire contre la Real Sociedad. Multipliant les entrées où il montrait de belles choses, il était titularisé d'entrée pour la première fois contre Levante (3-0) le 26 septembre. Offrant un profil intéressant dans la récupération, mais aussi la possibilité de tenir le ballon grâce à son excellente technique, Nico Gonzalez grappillait doucement des points. Débutant ainsi contre l'Atlético de Madrid lors d'un choc de Liga, il subissait la pression et passait totalement à côté de son sujet lors d'une défaite 2-0. Au point de subir les remontrances publiques de Ronald Koeman.

De grosses qualités physiques

«Vous ne pouvez pas laisser autant d’espace quand vous perdez le ballon. Nous en avions parlé exactement, nos milieux de terrain devaient suivre leurs hommes et Nico a laissé Lemar courir pour leur premier but» avait lâché le coach néerlandais. Laissé sur le banc lors du match suivant contre le Real Madrid (défaite 2-1), il a ensuite trouvé son rythme de croisière. En enchaînant sept titularisations en Liga, il a convaincu aussi bien Ronald Koeman sur la fin de son mandat que Xavi depuis son arrivée. Doté d'un gabarit assez impressionnant (1m88) qui diffère de la majorité de ses compères issus de la Masia (Puig, Gavi, Baldé, Fati), Nico Gonzalez ne manque pas d'en appliquer les préceptes. Excellent dans le jeu de position et possession, le natif de La Corogne y ajoute une pointe de qualités physiques qui n'est pas en trop pour l'entrejeu des Catalans.

«J'en profite beaucoup du fait d'être grand. Dans le football moderne, bien sûr, il y a peu de gens comme Pedri ou Gavi, mais il n'y a pas de problème. Ce physique est un avantage pour moi. Maintenant à l'entraînement avec l'équipe première, ça se voit bien plus. Mon père m'a toujours dit, et je suis d'accord avec lui, que le plus grand changement physique serait lorsque je commencerais à m'entraîner avec des professionnels. Cette année, je le remarque beaucoup», expliquait-il d'ailleurs dans un entretien pour Mundo Deportivo Considéré comme l'un des trois joueurs intouchables du club au mercato comme Gavi ou Ansu Fati, Nico Gonzalez dispose de bons arguments en plus de ses performances. Jeune (19 ans), il fait aussi preuve d'une grande personnalité qui est nécessaire pour évoluer dans une équipe comme le FC Barcelone.

Un caractère fort et une adaptation rapide

Celui qui est le fils de Fran Gonzalez, ancienne gloire du Deportivo La Corogne, se distingue aussi par sa faculté à ne pas être sans arrêt dans le contrôle. Le Galicien n'hésite pas à se projeter et à casser des lignes balle au pied. Un style atypique que Xavi n'a pas manqué de valoriser en conférence de presse : «Nico est un footballeur moderne, il couvre tout technique, physique, il veut toujours gagner… maintenant nous avons Busquets et c'est pourquoi nous avons autorisé Nico à arriver dans la zone, il comprend très bien et donc sa performance, il peut s'adapter à n'importe quelle position depuis le centre du terrain.» Des compliments et une confiance qu'il rend à son coach quand il évolue dans l'axe ou parfois à un poste de milieu droit. Buteur contre Osasuna (2-2), le 12 décembre dernier, il a de nouveau dégainé contre Elche en arrachant la victoire en fin de match (3-2). Un but qu'il a fêté avec un grand enthousiasme à la fin de la rencontre : «c'est le plus beau moment de ma vie !»

Désormais bien incorporé dans une équipe du FC Barcelone rajeunie, Nico Gonzalez se plaît dans un rôle plus avancé que celui qu'il avait dans les équipes jeunes. Le fait d'être accompagné de joueurs de sa génération a aussi facilité son adaptation comme il l'avait expliqué à Mundo Deportivo : «cela aide beaucoup. J'en parlais avec Ansu, qui à son époque arrivait avec moins de jeunes et l'adaptation est un peu plus difficile. Ils sont tous très proches et vous aident beaucoup, mais avoir des gens autour de vous avec qui je joue depuis six ans vous facilite la tâche. J'ai une grande confiance en cette nouvelle génération et aussi en tous ceux qui le sont encore. Il n'est pas seulement futur, mais aussi présent. Aujourd'hui, nous pouvons aussi concourir pour tout et je pense que nous allons le montrer.» Désormais catégorisé comme le présent et le futur du FC Barcelone, Nico Gonzalez n'a qu'une chose à l'esprit : amener cette génération dorée au sommet et redonner ses lettres de noblesse au club catalan.