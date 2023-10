FC Barcelone : le démenti de Lionel Messi

Tout heureux d’avoir remporté son huitième Ballon d’Or, Lionel Messi a eu des mots doux pour l’Argentine et le FC Barcelone. «Je vais vivre à Barcelone et bien sûr, un jour, je pourrai collaborer avec le club. C’est lui qui m’a tout donné. (…) Je vais vivre à Barcelone et je serai lié d’une manière ou d’une autre au club».

Il n’en fallait pas plus pour que le dossier du retour de la Pulga dans la cité catalane ne fasse les gros titres. Le média Jijantes a même annoncé que Messi et Joan Laporta se sont entretenus à l’issue de la cérémonie parisienne et que les deux hommes se seraient promis de se revoir pour fixer une date à l’hommage que le Barça veut rendre à l’Argentin. Une information qu’a démentie Messi dans une story publiée sur son compte Instagram. « Vous mentez… une fois encore ». Ça a le mérite d’être clair.