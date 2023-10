PL : la mise au point des arbitres sur la polémique Luis Diaz

La suite après cette publicité

C’est la polémique du moment en Angleterre. Ce week-end, lors du duel entre Tottenham et Liverpool remporté par les Spurs (2-1), l’arbitre de la rencontre Simon Hooper a annulé un but à Luis Diaz. Le Colombien n’était en revanche pas hors-jeu. Dans un communiqué officiel, le PGMOL, qui regroupe les arbitres anglais, a fait des déclarations reconnaissant l’erreur.

« Comme indiqué peu après le coup de sifflet final samedi soir, nous avons reconnu dans un communiqué qu’une erreur humaine importante s’était produite lors du match susmentionné, ce qui, nous le reconnaissons, aurait dû aboutir à un but accordé grâce à une intervention du VAR. Comme pour toutes les situations de but, l’équipe VAR a vérifié tous les aspects du but. Après que les officiels sur le terrain aient refusé le but pour hors-jeu, la phase et le processus de vérification ont commencé et ont été effectués correctement par le VAR. La sélection du point de coup de pied était précise et l’utilisation d’une seule ligne 2D sur le pied du deuxième défenseur le plus à l’arrière était également correctement positionnée », peut-on lire. L’audio de la VAR est aussi consultable sur le site de la Premier League.