Ligue 1 : Lens renverse Le Havre et se rapproche de l’Europe

Après les mauvais résultats de Lyon, Lille et Monaco, le RC Lens avait l’occasion de revenir à hauteur des premières places à l’issue de cette 17e journée. Mais pour cela, il fallait se défaire du Havre, bien malade avec cinq défaites consécutives, dont une élimination contre le Stade Briochin (4e division) en Coupe de France et une humiliation à Marseille (1-5). Pour se défaire des Normands, les Sang et Or alignaient une formation classique, avec la présence de Koyalipou en pointe, tout juste transféré à Lens.

Pourtant, le HAC a très bien entamé ce match et après une première occasion repoussée, une nouvelle action havraise provoquait un cafouillage dans la défense lensoise et après une parade de Koffi, Ayew pouvait pousser le ballon de la tête pour ouvrir le score (1-0, 8e). Un but qui a réveillé les Lensois, mais qui a aussi donné de la confiance aux Normands, décidés à rester offensifs. Mais après un joli centre de Sotoca, Koyalipou pouvait placer une belle tête pour égaliser (1-1, 28e). Difficile de faire mieux pour ses premières minutes avec son nouveau club.

Le Havre a encore craqué

La seconde période a plutôt été à l’avantage des Lensois, avec notamment un sauvetage miraculeux de Lloris sur sa ligne après un tir à bout portant de Thomasson (47e). Desmas a ensuite été décisif pour empêcher Sotoca de marquer (54e). Après une baisse de rythme et un changement tactique de la part de Will Still, Frankowski débordait sur l’aile droite et trouvait Machado pour permettre à Lens de passer devant (2-1, 77e). Sa deuxième passe décisive de la journée.

Et malgré une dernière frappe de Salmier détournée par Koffi (81e), le Havre n’a pas réussi à revenir au score et encaisse donc un sixième revers consécutif, pour une 17e place de Ligue 1 et avant d’aller à Reims. De son côté, Lens revient à la 7e place et se rapproche de l’OL avant de recevoir le PSG lors de la prochaine journée.