Chelsea : César Azpilicueta valide la piste Luis Enrique

Interrogé par l’agence de presse espagnole EFE, le défenseur des Blues, César Azpilicueta (33 ans), est revenu sur la situation compliquée de Chelsea et notamment le retour de Frank Lampard. «Nous le connaissons déjà et nous avons un objectif commun : terminer la saison de la meilleure façon possible», a déclaré le défenseur espagnol. Si Franck Lampard a fait son retour dans son club de cœur en tant qu’entraîneur, la légende des Blues n’a signé que pour six mois. En interne, on recherche activement le candidat parfait pour lui succéder.

Et alors que Luis Enrique est une des pistes prioritaires, Azpilicueta a été invité à réagir à la rumeur et valide la possibilité de retrouver son ex-sélectionneur, avec la Roja. «S’il y a une chose qu’il a montrée, c’est son idée du jeu. Il est très fidèle à la façon dont il veut jouer, très fidèle à la façon dont il travaille, au jour le jour, à ce qu’il veut rechercher, à travers le positionnement, à travers le jeu. Il y a maintenant des parties qui négocient, qui ont confiance en ce qui est le mieux pour le club».

