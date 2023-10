Discipline, Reims-PSG : deux Parisiens suspendus

Deuxième du classement de Ligue 1, à un point de Nice, le Paris Saint-Germain ne doit plus perdre de points en route s’il veut récupérer son trône. Le 3 novembre prochain, le club de la capitale recevra Montpellier, puis se déplacera à Reims le 11. Mais en Champagne, les Rouge et Bleu devront composer sans Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi, tous les deux suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

«Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 07 novembre 2023 à 0h00», indique le communiqué de la LFP.