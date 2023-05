Vidéo : les Twittos acclament Lens quasiment qualifié pour la LDC

La suite après cette publicité

Avec cette victoire à Lorient (1-3), Lens compte désormais 5 points d’avance sur l’OM et est tout proche de valider leur ticket pour la Ligue des Champions ! Ils ne sont plus qu’à deux points de la qualification directe de la coupe aux grandes oreilles. Une aubaine pour les Lensois qui ont dû batailler toute la saison et qui devront encore le faire la semaine prochaine. Le suspens est irrespirable pour les Sang et Or. Et les Twittos se régalent de cette victoire mais seront encore plus soulagés et enthousiasmés par une victoire à la prochaine journée.

