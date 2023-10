Turquie : la renaissance déjà en marche avec Vincenzo Montella

Pour la première fois de son histoire, la Turquie a accédé pour la troisième fois consécutive à la phase de groupes du Championnat d’Europe, après ses victoires contre la Croatie et la Lettonie. Les Croissant et Etoiles avaient déjà participé aux championnats de 1996 et 2000, mais n’a pas pu se rendre en 2004. L’équipe nationale, qualifiée pour 2016 et 2020, participera également l’Euro 2024, organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Après le départ du tacticien allemand Stefan Kuntz, c’est l’Italien Vincenzo Montella, qui connait bien la Turquie pour avoir dirigé le club turc d’Adana Demirspor, qui a été nommé par la Fédération de Turquie de football (TFF). Un choix déjà payant selon la presse et les supporters turcs : «Je félicite de tout cœur nos joueurs, en qui nous avons confiance, pour avoir porté la Turquie au Championnat d’Europe 2024 après leur combat passionné et déterminé en les matches de Croatie et de Lettonie. Cher peuple turc, ne doutez jamais du potentiel de nos footballeurs nationaux», a déclaré l’ancien coach de la Fiorentina, en poste depuis seulement le 21 septembre dernier.

La suite après cette publicité

«Mon équipe et moi avons seulement essayé d’utiliser au mieux leurs compétences. Je suis sûr qu’ils nous apporteront une plus grande joie. J’exprime également mon amour à nos fans qui ont contribué à notre soirée de victoire à Konya avec l’impulsion qu’ils nous ont donnée la dernière fois. Enfin, je tiens à remercier mon équipe technique pour son travail dévoué pendant la période de préparation. Je tiens à remercier le personnel de l’équipe nationale pour avoir géré l’environnement du camp de la meilleure façon possible et la direction de la TFF pour son soutien», a ensuite conclu Montella qui a déjà conquis le cœur des 85 millions de citoyens turcs, en témoigne la vidéo ci-dessous de la belle célébration de l’équipe et de la relation solide des joueurs avec Montella.

À lire

Euro : des fans croates lourdement sanctionnés pour racisme

Des débuts prometteurs !

Alors certainement qu’il est encore encore tôt mais en tout cas, la gestion de l’entraîneur italien a d’ores et déjà été louée par certains joueurs, dont des cadres légendaires de l’effectif. Une trêve aura suffit pour parler de «Montella Effet» : «Nous sommes heureux. Ce n’était pas facile de revenir sur le terrain deux jours après le match contre la Croatie. Vincenzo Montella nous a très bien préparé, il nous a donné de la sérénité. Nous sommes restés unis, nous n’avons pas écouté les critiques et nous avons essayé de résoudre toutes les difficultés tout en restant unis. J’irai aux Championnats d’Europe pour la troisième fois. Il y a encore des lacunes, mais nous sommes une équipe fort», a déclaré le leader turc de la sélection et le joueur de l’Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du Borussia Dortmund est le capitaine des Ay-Yıldızlılar et l’un des meilleurs joueurs de la sélection (80 capes, 17 buts depuis 2013), qui maîtrise en plus parfaitement le Calcio italien : «Nous y avons cru et nous n’avons jamais abandonné. Nous avons essayé de restez calmes. Nous avons réussi à obtenir facilement cette qualification et cela signifie que nous sommes une bonne équipe et que nous pouvons encore nous améliorer. Nous avons très bien travaillé la semaine dernière, cela s’est vu sur le terrain. J’espère que nous représenterons notre pays de la meilleure façon possible», a conclu l’ex joueur du Borussia Dortmund. Le tirage au sort des groupes de la phase finale de l’EURO 2024 aura lieu à Hambourg, en Allemagne, le samedi 2 décembre à 18h00.