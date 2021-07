Manchester City : Jack Harrison reste à Leeds

Voilà une excellente nouvelle pour Marcelo Bielsa, qui enregistre sa deuxième recrue de l'été après Amari Miller (18 ans). Leeds United a annoncé, ce vendredi, avoir bouclé la signature définitive de Jack Harrison (24 ans), qui était prêté par Manchester City depuis trois saisons chez les Peacocks.

Impressionnant de régularité pour sa première année en Premier League (8 buts et 8 passes décisives en 36 apparitions), Jack Harrison a convaincu les dirigeants de Leeds d'activer l'option d'achat incluse dans son prêt par le champion d'Angleterre, comme le précise le communiqué des Whites. Ni le montant de l'opération ni la durée du bail paraphé par le joueur n'ont été révélés.

✍️ #LUFC is delighted to announce the permanent signing of Jack Harrison from Manchester City